De Zerbi fait du recyclage et fascine l'OM

OM.

Par Corentin Facy

Aligné dans un rôle de défenseur central contre l’OL dimanche soir, Geoffrey Kondogbia a été l’un des meilleurs joueurs de l’OM. Avec la signature de Rabiot au milieu de terrain, ce recyclage est parti pour durer.

Roberto De Zerbi a des idées tactiques bien définies, mais le coach de l’Olympique de Marseille se creuse également les méninges pour offrir une seconde vie à certains joueurs quand cela est nécessaire. Ce pourrait bien être le cas dans les semaines à venir avec Geoffrey Kondogbia. Titulaire indiscutable du coach italien depuis le début de la saison au côté de Pierre-Emile Hojbjerg au milieu de terrain, l’international centrafricain va être confronté à une concurrence démentielle dans l’entrejeu avec Ismaël Koné, enfin de retour de blessure et titulaire contre l’OL dimanche mais surtout avec Adrien Rabiot, pour qui un retour en forme est prévu mi-octobre au plus tard.

On imagine assez aisément que si le club olympien a recruté l’ancien joueur de la Juventus Turin, c’est pour l’installer au milieu de terrain avec Hojbjerg. Quid alors de Kondogbia ? Selon La Provence, on se dirige tout droit vers une reconversion de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid en défense centrale, un rôle qu’il a occupé à merveille dimanche sur la pelouse de Lyon. « Je savais qu'il serait titulaire, car il est dans les petits papiers du coach, mais j'ai été surpris de le voir à cette place. Au final, je l'ai trouvé impérial, calme, tout à fait serein. Il a livré un grand match » explique Raoul Savoy, son sélectionneur en République centrafricaine, dans les colonnes du quotidien provençal, qui confirme que Roberto De Zerbi songe sérieusement à installer Kondogbia en défense centrale.

Kondogbia définitivement installé en défense ?

Mais ce recyclage inattendu va-t-il convenir au principal intéressé ? La question se pose toujours lorsque un joueur aussi expérimenté change de poste. Mais pour notre confrère Tristan Rapaud, la réponse ne fait aucun doute. Bien décidé à prouver sa valeur après une saison 2023-2024 ratée, l’ancien international espoirs français ne fera aucune histoire. Au contraire, il semble motivé à l’idée de s’imposer comme le dernier rempart de l’OM cette saison. « C'est un compétiteur. La seule chose qui compte à ses yeux, c'est de faire partie de cette aventure et de contribuer aux succès de l'OM, peu importe où il devra jouer » souffle l’un de ses proches. Roberto De Zerbi va donc pouvoir insister sans crainte de crise d'egos avec son idée de basculer Geoffrey Kondogbia en défense, où il n’aura pas moins de concurrence qu’au milieu puisque ce secteur de jeu est lui aussi fourni avec le capitaine Balerdi et les recrues Cornelius et Brassier, tous auteurs d’un bon début de saison.