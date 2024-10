De Zerbi déjà dégoûté, l’OM lui fait honte

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Trop irrégulier depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille a déçu son entraîneur Roberto De Zerbi. L’Italien estime qu’une grande équipe doit faire preuve de constance et de caractère, deux ingrédients manquants d’après le technicien.

Le succès arraché dans l’Olympico (2-3) n’a pas servi de déclic. Après l’improbable scénario à Lyon le 22 septembre dernier, l’Olympique de Marseille a enchaîné avec deux contre-performances. La défaite à Strasbourg (1-0) a été suivie d’un match nul à domicile contre la lanterne rouge Angers (1-1). De quoi agacer Roberto De Zerbi qui met régulièrement l’accent sur la nécessité de montrer du caractère.

« Pour lui, c'est ce qui définit une bonne ou une grande équipe, a confirmé le correspondant de RMC Florent Germain. Juste après Lyon et avant la défaite à Strasbourg, il avait dit : "les équipes qui ont des hauts et des bas", il n'a pas fini sa phrase mais en gros il voulait dire que ce sont des équipes de m... Il avait dit que ce sont des équipes qui ont très peu de valeurs, il avait été soft mais il avait bien fait comprendre qu'il voulait le dire de manière plus cash. »

De Zerbi vexé par son équipe

« Il a eu pas mal de mots dans le vestiaire par rapport à ça, comme s'il sentait venir la chose, et que l'engouement né de la victoire au finish et dans ce scénario incroyable à Lyon lui faisait dire qu'il fallait aussi se calmer et enchaîner. Après il a aussi expliqué qu'il avait un vécu d'un peu plus de deux mois avec ce groupe, et qu'il devait jauger le caractère de cette équipe, a relayé l’observateur marseillais. C'est pour ça que je pense qu'il est très vexé que l'OM n'ait pas enchaîné parce qu'il estime que quand on est une grande équipe, on se doit d'être régulier, d'être toujours dans la détermination et le caractère. » Malgré le bon recrutement cet été, Roberto De Zerbi se heurte déjà aux limites de son groupe.