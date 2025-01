Danilo après Luiz Felipe, l'OM ne s'arrête plus

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le recrutement de Luiz Felipe ne remet pas en cause la piste Danilo pour l’OM, qui continue de suivre de près le défenseur brésilien de la Juventus Turin dans l’optique de se renforcer au mercato d’hiver.

Désireux de renforcer sa défense en ce mois de janvier, Roberto De Zerbi peut avoir le sourire. L’Olympique de Marseille a déjà bouclé un renfort de poids dans ce secteur avec la signature de Luiz Felipe en tant que joueur libre. L’international italien sort d’un an et demi en Arabie saoudite et va apporter son expérience à l’OM en défense centrale. Une arrivée qui met fin à la piste Danilo ? Pas vraiment. Bien que le latéral brésilien ait été repositionné en défense centrale ces dernières années, son dossier est toujours sur le bureau de Pablo Longoria.

L'OM est toujours très chaud sur Danilo

Si l’on se fie aux informations de Bryan Bellardant, journaliste pour Le Télégramme, l’état-major de l’Olympique de Marseille a pris récemment des renseignements sur la situation de l’ex-capitaine de la Juventus Turin, preuve que la piste est toujours active. Contrairement à ce qui a été annoncé par la presse italienne, l’actuel dauphin du Paris SG n’a cependant soumis aucune offre à Danilo. L’accord est donc encore lointain, mais la piste est sérieuse et la venue de Luiz Felipe ne remet pas en cause la potentielle venue de Danilo.

🚨 #mercato #MercatOM



👤 info B.B



Comme annoncé par @Gazzetta_it l’OM a bien pris des renseignements sur la situation de Danilo 🇧🇷.



❌ Mais contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse, Marseille n’a pas encore fait d’offre contractuel à Danilo.#OM #Juventus pic.twitter.com/8S8aMd6xbC — B.B (@bryanbellardant) January 4, 2025

Le joueur plaît à Roberto De Zerbi car il dispose du profil idéal pour jouer en tant que défenseur central droit dans une défense à cinq ou en tant que latéral droit dans un système à quatre. Le coach italien sait néanmoins que l’OM doit vendre avant de pouvoir foncer sur un autre joueur dans ce secteur de jeu. L’effectif marseillais déborde et Medhi Benatia espère boucler rapidement un départ parmi Bamo Meïté, Chancel Mbemba ou encore Lilian Brassier, trois joueurs poussés vers la sortie et qui ont des courtisans. Reste maintenant à voir si un potentiel départ sera le déclencheur qui précipitera Danilo vers l’OM alors que le joueur passé par le Real Madrid a d’ores et déjà fait savoir qu’il souhaitait poursuivre sa carrière en Europe.