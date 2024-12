Ce très cher milieu de Serie A fait rêver l'OM, ce n'est pas Pogba

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Déjà ciblé par Roberto De Zerbi du côté de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Arthur Melo pourrait bien être une piste sérieuse pour les Phocéens lors du prochain mercato hivernal.

Comme chaque marché des transferts sous la présidence de Pablo Longoria, le mercato d’hiver s’annonce chaud à l’OM. Si plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ, comme Lilian Brassier, Ulisses Garcia, Bamo Meïté ou Chancel Mbemba, le club phocéen va également chercher à renforcer son effectif pour finir le plus haut possible en Ligue 1. Pour cela, Roberto De Zerbi a une idée précise en tête par rapport au prochain recrutement, notamment avec la potentielle arrivée d’un nouveau milieu de terrain. Si la piste menant à Paul Pogba est bel et bien sérieuse, sachant que Longoria promet « d’analyser la situation car il est sur le marché », le dossier Arthur Melo est également d'actualité. Déjà pisté par Roberto De Zerbi l’été dernier, l’OM avait préféré prendre Koné, Hojbjerg ou Rabiot. Mais en janvier prochain, Marseille pourrait bien saisir l’affaire du milieu brésilien. Désiré par Mehdi Benatia aussi bien que par son président Longoria, Arthur Melo est en tout cas ouvert à un nouveau défi, et pourquoi pas celui de l’OM, d'après la presse italienne.



Le gros salaire d’Arthur pose problème

Placardisé par Thiago Motta depuis le début de la saison, le joueur de 28 ans n’a pas disputé le moindre match avec la Juventus. Autant dire que l’ancien du Barça cherche forcément une belle porte de sortie en vue du prochain mercato hivernal. Mais si le montant de l’éventuel transfert du joueur sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en 2026 ne sera pas élevé, sachant qu’un chèque de moins de 10 ME est demandé par ses dirigeants, son salaire va poser question du côté de Marseille. Payé plus de 400 000 euros par mois, Arthur serait un sacré investissement pour l’OM, surtout si les Marseillais veulent aussi tenter Pogba. Mais en réduisant déjà sa masse salariale à la base, avec notamment le départ de Chancel Mbemba et son salaire mensuel de 300 000 €, le club phocéen pourrait bien avoir les moyens de réaliser le joli coup Arthur Melo.