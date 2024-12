Benoît Badiashile à l'OM, tout s’accélère

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La piste Benoît Badiashile est bien réelle pour l’OM, qui a pris contact avec Chelsea pour prendre la température quant à un éventuel départ de l’international français lors du mercato de janvier.

A la recherche d’un défenseur central au mercato hivernal, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes et vise du lourd. Le club phocéen s’est renseigné sur la situation de Kalidou Koulibaly, dont le départ d’Al-Hilal ne fait plus aucun doute. Cette cible reste complexe en raison du salaire de l’international sénégalais et de la concurrence sur le dossier, raison pour laquelle Pablo Longoria et Mehdi Benatia creusent en parallèle d’autres pistes. Comme évoqué la semaine dernière, le board marseillais s’intéresse à Benoît Badiashile, remplaçant aux yeux d’Enzo Maresca à Chelsea. L’international français a un profil qui plait à Roberto De Zerbi et l’OM a décidé d’accélérer sur ce dossier selon les informations du média britannique CaughtOffside.

Ce qui était une rumeur est désormais à prendre au sérieux puisque le site anglais confirme des contacts entre l’OM et Chelsea pour un éventuel prêt de Benoît Badiashile au mois de janvier. Pablo Longoria a décidé de prendre les choses en main et a officiellement contacté l’état-major des Blues afin de prendre la température et savoir si un deal était possible. Rien n’est encore gagné pour Marseille car malgré son statut de remplaçant à Chelsea, Benoît Badiashile est tenu en très haute estime par Enzo Maresca, qui en fait généralement son troisième choix en défense centrale après Wesley Fofana et Levi Colwill. Mais à ce poste, la concurrence est tout simplement énorme au sein du club londonien.

L'OM veut du lourd en défense centrale

La preuve, la défense centrale de Chelsea était formée par Axel Disasi et Tosin Adarabioyo mardi soir à Southampton (1-5). C’est dire si Enzo Maresca a du choix dans ce secteur de jeu, une vraie source d’espoir pour l’Olympique de Marseille afin de récupérer Benoît Badiashile en prêt, avec ou sans option d’achat, on l’ignore pour l’instant. Quoi qu’il en soit, les discussions vont se poursuivre et au vu des pistes évoquées (Badiashile, Koulibaly), on comprend que l’OM veut frapper un très grand coup avec un renfort de poids en défense centrale afin d’épauler Leonardo Balerdi lors de la seconde partie de saison.