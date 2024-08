Arsenal fier d'avoir mis la misère à l’OM

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Longtemps cible de l’Olympique de Marseille dans ce mercato estival, Eddie Nketiah ne rejoindra pas la Canebière. Malgré plusieurs offres de l’OM, Arsenal a finalement décidé de le vendre à Nottingham Forest.

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un nouveau numéro 9 sur le marché des transferts. Le club phocéen a recruté Elye Wahi pour pallier le départ d’Aubameyang en Arabie Saoudite mais a dû revoir ses plans pour la fin du mercato. Le buteur camerounais Faris Moumbagna s’est gravement blessé au genou à Brest en ouverture du championnat et sera sur la touche pendant de longs mois. Longtemps intéressé par Eddie Nketiah pour renforcer le secteur offensif, l’OM s’est fait à l’idée que l’attaquant anglais ne rejoindra pas Marseille. En effet, Nketiah s’apprête à signer à Nottingham Forest contre un joli chèque de 40 millions d’euros. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé, et l’OM n’a pas lâché malgré le refus catégorique des dirigeants londoniens à plusieurs reprises. Mais c’est finalement une autre formation de Premier League qui a raflé la mise.

Arsenal a rejeté trois offres de l’OM pour Nketiah

Eddie Nketiah has now 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐞𝐝 personal terms with Nottingham Forest. ✅ pic.twitter.com/kLeQIaqfUM — AFTV (@AFTVMedia) August 22, 2024

Comme le rapporte le média The Athletic, Pablo Longoria et la direction marseillaise se sont beaucoup impliqués dans ce dossier et ont même formulé trois offres à leurs homologues anglais pour boucler l’affaire, d’autant que le joueur lui-même avait donné son accord pour rejoindre les Bouches du Rhône. Le montant le plus élevé proposé par l’OM était de 30 millions d’euros, tandis que les Gunners demandaient 40 millions. Ce chassé-croisé entre Marseille et Arsenal a surtout aidé les vice-champions d’Angleterre en titre, qui en ont profité pour faire monter les enchères. Nottingham Forest, de son côté, a débarqué dans le dossier et a dégainé le montant demandé par Arsenal. Les Gunners n’ont pas vu leurs exigences à la baisse, et l’OM ne pouvait pas s’aligner sur le prix sans avoir dégraissé une partie de son effectif et allégé sa masse salariale. Une stratégie payante pour les pensionnaires de l’Emirates Stadium, qui vont réaliser une deuxième plus-value sur un des jeunes de l’académie dans ce mercato après Emile Smith-Rowe transféré à Fulham.