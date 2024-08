Après Mbemba, l’OM fait la misère à un minot

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Intégré aux entraînements et aux matchs amicaux cet été, Darryl Bakola n’est plus autorisé à fréquenter l’équipe première à l’Olympique de Marseille. Le jeune milieu de terrain paye l’absence d’accord dans les discussions pour la signature de son premier contrat professionnel.

Si l’Olympique de Marseille a convaincu le jeune Enzo Sternal de prolonger son contrat, la tâche s’avère plus compliquée en ce qui concerne Darryl Bakola. Le milieu de 16 ans, lui aussi considéré comme l’un des talents les plus prometteurs au club phocéen, ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants pour la signature de son premier bail professionnel. Selon les informations de La Provence, la direction olympienne lui aurait transmis une offre intéressante sur le plan financier.

En plus d’un salaire mensuel à 30 000 euros, l’Olympique de Marseille serait prêt à lui verser une prime à la signature à 200 000 euros. Mais le minot se montre gourmand si l’on en croit la version d’un proche de la direction. « Sous Jean-Louis Gasset, il a participé quasiment à tous les entraînements, a été convoqué avec les professionnels lors de la reprise, et était le seul jeune intégré à chaque séance tactique de De Zerbi, qui comptait beaucoup sur lui, a rappelé cette source anonyme au quotidien régional. Que peut-on offrir de plus à un garçon de 16 ans ? Ils veulent un salaire à six chiffres et une prime à sept. » De son côté, l’entourage de Darryl Bakola dément.

Bakola mécontent du mercato

« Sur le plan financier, c'est un excellent contrat, a reconnu le clan du joueur. Si cela ne tenait qu'à ça, nous aurions déjà signé les yeux fermés. » Le problème viendrait plutôt des garanties sportives réclamées. En effet, le milieu relayeur de formation se plaint de ne pas être utilisé à son poste, et de voir débarquer des concurrents comme Ismaël Koné et Pierre-Emile Hojbjerg. Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille, qui craint un accord entre Darryl Bakola et un autre club, l’a écarté de l’équipe première et l’oblige à fréquenter les U19 avec qu’il a remporté la Coupe Gambardella la saison dernière. Un coup dur pour le jeune talent buteur en amical contre Pau (3-0) le mois dernier.