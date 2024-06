Mbappé est magique, il réconcilie l'Argentine et le Brésil

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé n'a pas une super cote en Amérique du Sud. La raison ? Ses récentes déclarations sur le niveau du football sud-américain.

Il y a quelques mois maintenant, Kylian Mbappé plantait un triplé retentissant en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine. L'ancien joueur du PSG avait même inscrit son tir au but face à Emiliano Martinez. Au sortir de la rencontre, pas mal de joueurs argentins en avaient profité pour tacler Mbappé, qui avait indiqué quelques mois plus tôt que le football sud-américain était à un niveau inférieur à celui pratiqué en Europe. Ces derniers jours, Mbappé a récidivé en affirmant cette fois-ci que l'Euro était la compétition la plus difficile à gagner, devant la Coupe du monde. Encore une fois, pas de quoi plaire aux footballeurs provenant d'Amérique du Sud.

Mbappé, le Brésil ne décolère pas

Ces dernières heures en conférence de presse avec le Brésil, Raphinha en a profité pour se payer Kylian Mbappé, lui rappelant qu'il avait perdu la Coupe du monde face à une équipe sud-américaine. « Il a dit que l'Euro était plus fort que la Coupe du monde? Il a perdu la finale de la Coupe du monde contre une équipe sud-américaine. C’est une réponse simple à ce qu’il a dit. J’aimerais bien voir aussi les équipes européennes disputer les qualifications ici en Amérique du Sud, dans les hautes montagnes, et nous verrons si c'est difficile ou facile », a notamment ricané l'ancien joueur du Stade Rennais, qui pense donc pareil que les Argentins sur le sujet. Et prend même en exemple la victoire de l'Albiceleste en finale de la Coupe du monde. Kylian Mbappé se rajoute en tout cas un peu plus de pression avant l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro 2024 face à l'Autriche. L'Euro, la seule grande compétition internationale qui lui manque, à seulement 25 ans. Pour tenter d'aller au bout, le nouveau joueur du Real Madrid devra élever son niveau de jeu, lui qui peine à convaincre depuis quelques semaines.