PSG ‍: Zaïre-Emery protégé par Zoumana Camara

Par Claude Dautel

Dans le dur avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a reçu le soutien très ferme de son ancien entraîneur. Zoumana Camara n'a aucun doute sur l'avenir radieux pour le jeune milieu de terrain français.

Après une saison éblouissante avec le Paris Saint-Germain, ce qui lui a valu de devenir international et d'avoir droit à un long documentaire sur Canal+, Warren Zaïre-Emery a un peu plus de mal cette année. Pas de quoi inquiéter Didier Deschamps qui a convoqué le joueur de 18 ans pour les deux matchs de Ligue des Nations contre Israël la semaine passée, et la Belgique lundi soir. Il est vrai que Zaïre-Emery peut compter sur le soutien très franc de Zoumana Camara, qui l'avait sous ses ordres lorsqu'il entraînait les jeunes du PSG. Dans L'Equipe, l'ancien coach de l'équipe parisienne de Youth League, ne voit aucune raison de s'inquiéter. « Warren est un garçon très exigeant. Son talent, son sérieux, son travail l'ont mené là, mais c'est cette exigence qui est aussi rare. Elle peut conduire à une forme de frustration », explique Zoumana Camara.

Camara n'a aucun doute pour l'avenir de Zaïre-Emery

Pour l'ancien technicien des jeunes du PSG, lequel a quitté son poste en fin de saison, il faut surtout que Warren Zaïre-Emery ne s'en fasse pas trop, tout étant arrivé très vite pour lui. « Il est dans les temps de passage, même en avance, et là, il joue moins. À ce moment-là, c'est à lui qu'il en veut, explique Zoumana Camara, qui n’a aucun doute sur l’avenir de son ancien joueur, que ce soit avec le PSG ou avec l’équipe de France. Le maillot bleu n'est pas trop lourd pour lui. Il faut simplement voir qui il y a devant. En raison de sa maturité, de sa précocité, les regards sont plus durs, mais j'ai envie de lui dire : Warren, le temps fera les choses. » Un message très clair envoyé à destination de celui qui a aussi décroché son BAC cet été pour le plus grand plaisir de ses parents.