Skriniar c'est fini, accord PSG-Galatasaray annoncé en Turquie

Luis Enrique ne comptant plus sur lui, Milan Skriniar va probablement quitter le Paris Saint-Germain. Un accord est même annoncé en Turquie pour le défenseur slovaque.

Arrivé libre de l'Inter en 2023, Milan Skriniar n'a pas été à la hauteur des espoirs parisiens, et même s'il est lié contractuellement avec le PSG jusqu'en 2028, le défenseur international slovaque a compris que son avenir n'était plus en Ligue 1. Avec un temps de jeu réduit à néant en Ligue des champions, et plus aucune apparition depuis cinq matchs en Championnat, étant même écarté du groupe lors de la réception de l'OL, l'ancien joueur de l'Inter va devoir changer de club s'il veut rejouer au football. Et cela tombe bien, en ce jour de Noël, les médias turcs indiquent que Milan Skriniar a de très fortes chances de rejoindre Galatasaray. Le compte X 1905App, spécialisté sur le club stambouliote va même plus loin en annonçant un accord presque général entre les différentes parties impliquées dans ce dossier.

« Galatasaray est parvenu à un accord avec Milan Skriniar sur tous les points. Galatasaray et le PSG ont convenu de payer conjointement le salaire du joueur pour le reste de la saison, avec six mois de prêt payant et une option d’achat facultative. Des négociations finales sont en cours entre les deux clubs concernant le montant de l’option », précise le média turc, qui ne voit donc plus aucun obstacle au sujet du départ du défenseur slovaque du Paris Saint-Germain. Tout cela doit cependant encore être officialisé, sachant que le mercato d'hiver commence dans une semaine jour pour jour, à savoir le 1er janvier 2025, et s'achèvera le 3 février. Luis Enrique ne voulant plus de Skriniar, on ne voit pas ce qui empêchera Luis Campos de finalise l'opération dans les meilleurs délais.