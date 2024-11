PSG ‍: Le Qatar va faire un achat historique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Qatar a fait une entrée remarquée dans le sport en France en rachetant le PSG en 2011 via QSI. Depuis, QSI veut voir beaucoup plus gros et a investi ailleurs, dans le foot mais pas que.

Le PSG peut jouir de la puissance financière de QSI depuis son rachat en 2011. La société d'investissement gérée par le gouvernement du Qatar a fait les choses en grand et fait passer le club parisien dans une autre dimension. Mais QSI ne s'est pas arrêtée qu'au PSG, puisqu'elle est entrée dans le capital de Braga. En 2023, Qatar Sports Investments a même acquis le World Padel Tour pour créer un nouveau circuit mondial de padel. Et dans les prochaines semaines, il se pourrait bien que QSI fasse sa grande entrée en Formule 1. L'hypothèse d'un investissement direct du Qatar dans le programme Audi, voire d'un rachat (partiel ?) de l'écurie, prend en effet de plus en plus d'ampleur, alors que Mattia Binotto, l'ancien patron de Ferrari et désormais patron de la future écurie Audi en F1, sait qu'il aura besoin d'énormément de moyens financiers pour installer la firme d'Ingolstadt au plus haut niveau. Et du côté de Doha, on est prêt à lui donner ces moyens tant attendus, Audi ayant déjà dépensé énormément d'argent pour racheter l'écurie Sauber.

QSI proche de faire son entrée en Formule 1 ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

C'est en tout cas ce qu'affirme Motorsport, spécialisé dans les sports mécaniques, ces dernières heures. Le média précise même qu'un accord est en passe d'être trouvé et que ce dernier pourrait être officialisé la semaine prochaine. L'investissement réalisé par QSI dans l'opération devrait être plus conséquent que prévu. Reste à savoir désormais si le Qatar investira pour rester minoritaire ou à l'inverse, si Qatar Sports Investments prendra des parts majoritaires chez Audi. Tous les scenarii sont annoncés comme plausibles à l'heure actuelle.

A noter que cela fait à présent quelques années que le pays arabe s'intéresse à la Formule 1. En plus du PSG, QSI multiplie les investissements hors de la capitale. Un signal vers un désengagement à petit feu ou simple stratégie, l'avenir le dira. Pour rappel, le Qatar avait récemment décidé de vendre des parts du PSG à Arctos Partners (Arctos), fonds d'investissement américain, et le dossier du Parc des Princes a tendu la situation à l'extrême entre Nasser Al-Khelaifi et la mairie de Paris. De là à voir le Qatar faire ses valises.