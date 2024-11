PSG ‍: 3 milliards empochés, la France remercie le Qatar

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Depuis l’arrivée de QSI au Paris Saint-Germain, le club parisien est passé dans une nouvelle dimension sportive mais également économique. Une étude du CDES démontre l’engagement du PSG pour la région Île-de-France.

Ce n’est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain n’est plus le même club depuis l’arrivée de Qatar Sports Investments en 2011. Le club de la capitale est désormais la formation référence en France, que ce soit sportivement ou économiquement. D’ailleurs, le PSG a commandé une étude auprès du Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES) qui démontre la puissance et l’influence que représente désormais le Paris Saint-Germain sur toute la région d’Île-de-France. En effet, depuis la prise de pouvoir du Qatar, le PSG a versé trois milliards d’euros à l’Etat grâce aux impôts, aux taxes, aux cotisations sociales et patronales du club. Ce chiffre s’élevait d’ailleurs à 371 millions d’euros pour la saison 2023/2024, soit une hausse de 44% par rapport aux derniers chiffres parus en 2018/2019. Ceci représente environ 7,4% du budget de la région, rapporte Le Parisien.

Le PSG, véritable puissance financière en Europe

Le Paris Saint-Germain, pilier de l'économie locale.



Avec 243 M€ de valeur ajoutée et 371 M€ de contribution sociale et fiscale pour la saison 2023/2024, le @PSG_inside s’impose comme un acteur incontournable de l’économie francilienne, selon une nouvelle étude du Centre de… pic.twitter.com/3xC5hCxWsy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 5, 2024

Autre thème étudié dans cette étude qui a été renommée «Un Club au service de son territoire», la dimension internationale qu’a prise Paris. Le CDES est d'ailleurs unanime à ce sujet. Le PSG est devenu une franchise de sport internationale, avec un chiffre d’affaires estimé à 806 millions d’euros la saison dernière, soit le troisième meilleur club européen dans ce domaine. La principale activité créatrice de valeur du PSG reste l'organisation d’évènements sportifs (qui rapporte près de 75M€ au club), ce qui a pour conséquence de générer de nombreux emplois (au total, plus de 2300 emplois à temps plein dont 746 emplois directs). Sur ses réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain s’est réjoui des chiffres obtenus ces derniers mois : «Avec 243 M€ de valeur ajoutée et 371 M€ de contribution sociale et fiscale pour la saison 2023/2024, le PSG s’impose comme un pilier local et un acteur incontournable de l’économie francilienne», peut-on lire sur X. Ainsi, il n’y a pas que sur le terrain que le PSG connaît le succès. La région Île-de-France devient de plus en plus dépendante des actions du club.