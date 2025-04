Caen ‍: Der Zakarian craque et accuse l'arbitre

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Après le nul obtenu par son équipe face à Metz (2-2), l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen ne masquait pas sa colère à l'encontre de Rémi Landry, qui arbitrait cette rencontre.

Est-ce l'effet de la grosse chaleur et de la luminosité qu'il y avait ce samedi en début d'après-midi au Stade Michel d'Ornano, mais il est clair que l'arbitre du match Caen-Metz n'était pas au mieux de sa forme. Et si Michel Der Zakarian a rapidement été averti pour s'être emporté suite à une faute non sifflée sur un de ses joueurs, l'entraîneur du club normand a attendu l'après-match pour dire sur Beinsports tout le mal qu'il pensait de Rémi Landry, lequel a clairement oublié de siffler un penalty énorme pour Caen en toute fin de match. Au micro de la chaîne sportive, Michel Der Zakarian a vidé son sac et n'a pas raté l'arbitre du match.

⚽️ #Ligue2BKT

🎙️ Der Zakarian : "On est tombé sur un arbitrage catastrophique."

😬 L'entraîneur de Caen s'en prend à l'arbitre après le match nul de son équipe face à Metz.#beINLIGUE2 pic.twitter.com/PJhG7tgdRd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 5, 2025

« Notre prestation était de bonne qualité, malheureusement, on n’a pas été efficace comme il fallait (...) Après, on est tombé sur un arbitrage catastrophique. Je ne comprends pas que des arbitres de cette qualité soient en Ligue 2. L’arbitrage, c’est un scandale, sur ce match, c'est un scandale. Il faut arrêter les conneries, c’est nul », a lancé l'entraîneur de Malherbe sur Beinsports, avant d'en remettre une couche en conférence de presse. « Je n’ai pas besoin de voir les images pour savoir qu’il y avait penalty sur Kyeremeh. L’arbitre a manqué son match, nous on a fait le match qu’il fallait pour gagner (...) L’arbitre voulait que Metz gagne, mais on ne peut pas parler avec eux, c’est impossible. Mais on a vu qu’il n’avait pas le niveau pour arbitrer en Ligue 2 », a balancé un Michel Der Zakarian furieux.