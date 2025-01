Nuno Mendes a prévenu le PSG, c’est fini ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Il n'y a plus aucun suspense pour l'avenir de Nuno Mendes, qui ne veut pas prolonger au PSG et compte signer très rapidement à Manchester United.

A l’image de Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes était tout proche de prolonger son contrat au PSG au début de l’automne. Mais la tendance s’est inversée et concernant l’arrière gauche, la perspective de le voir continuer son aventure à Paris est désormais de plus en plus mince chaque jour. Le Portugais sait qu’il a des prétendants de prestige en Premier League et a envie de traverser la Manche. Chelsea s’est récemment intéressé à son cas, mais c’est bien Manchester United de son ancien entraineur Ruben Amorim qui le veut à tout prix. Un départ cet hiver semble difficile à envisager, sachant que le PSG provoquerait une désertion totale au poste d’arrière gauche, où seul Lucas Hernandez peut évoluer à ce poste.

Nuno Mendes donne son prochain club

Néanmoins, la donne est claire et selon BTR Football, Nuno Mendes a pris la parole pour prévenir ses dirigeants. Il n’y aura pas de prolongation signée dans les prochains mois, et il sera donc libre de partir librement en juin 2026. Si le PSG veut le vendre, c’est donc cet hiver ou l’été prochain. Et par le biais de son agent, le latéral formé au Sporting a fait savoir qu’il voulait rejoindre Manchester United, et que cette envie était réciproque. Même si ce n’est pas ce que voulait entendre le club de la capitale, cela a le mérite d’être clair et Luis Campos peut dès maintenant se mettre en quête d’un nouvel arrière gauche pour préparer la suite.

Un enchainement qui sera certainement difficile à digérer pour les supporters parisiens, qui avaient pris sous leur aile Nuno Mendes, avec sa jeunesse et son envie de bien faire malgré des difficultés défensives évidentes. L’idée était d’en faire la taulier du couloir gauche à l’instar d’Achraf Hakimi à droite, mais il faut croire que cette idée est à oublier sur le long terme désormais. Le PSG réussira certainement à tirer un très bon prix d’un joueur acheté pour plus de 45 millions d’euros au total, et qui vaut désormais plus de 60 millions d’euros. Surtout si Manchester United vient toquer à la porte avec ses moyens financiers de premier choix. Une maigre consolation pour le PSG, dont la perte sportive sera difficile à compenser.