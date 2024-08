Moscardo à Reims, le PSG inclut une clause surprenante

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va encore se montrer particulièrement actif en cette fin de mercato estival. Du côté des départs, Gabriel Moscardo est concerné malgré son arrivée récente dans la capitale française.

A Paris, cette fin de marché des transferts s'annonce très mouvementée. Le club de la capitale veut encore récupérer trois joueurs, avec prioritairement un joueur offensif depuis la blessure assez sérieuse de Gonçalo Ramos face au Havre vendredi soir en Ligue 1. Aussi, le PSG veut dégraisser, que ce soit avec des transferts ou des prêts. Concernant les prêts à venir, Gabriel Moscardo est concerné. Le jeune Brésilien comptait pourtant bien s'imposer rapidement dans la capitale française. Cependant, Luis Enrique n'est pas encore convaincu par son niveau de jeu.

Gabriel Moscardo, Luis Enrique veut y croire mais...

Selon les informations de la presse française, le PSG et le Stade de Reims se sont entendus pour un prêt du Brésilien. Le Brésilien doit d'ailleurs donner sa réponse avant la fin du week-end au club champenois. UOL Esporte rajoute que le prêt inclura une clause de retour au PSG et ce, dès le mois de janvier si les champions de France avaient besoin de Moscardo. Dans l'esprit de Luis Enrique, le milieu de terrain a en effet toujours un avenir au Paris Saint-Germain, mais il doit avant cela s'aguerrir en France dans un club plus modeste afin de monter en puissance. Un petit coup dur pour Gabriel Moscardo, qui ne manque cependant pas de motivation pour s'imposer au plus haut niveau. Pour rappel, le PSG avait dépensé plus de 20 millions d'euros l'hiver dernier pour le recruter aux Corinthians. Pour beaucoup, Moscardo pourrait être une erreur de casting. A lui de prouver le connaitre, surtout s'il rejoint le Stade de Reims, un club qui lui permettrait de prendre la température de la Ligue 1 avec peu de pression sur les épaules.