Être patron au PSG, Danilo donne la recette

Par Hadrien Rivayrand

Danilo Pereira a parfois été critiqué voire raillé au PSG. Pourtant, l'international portugais s'impose aujourd'hui comme une valeur sûre du club de la capitale.

Arrivé au PSG sur la pointe des pieds à la fin de l'ère Thomas Tuchel, Danilo Pereira avait d'abord inquiété. Puis, petit à petit, que ce soit sous les ordres de Mauricio Pochettino et maintenant de Christophe Galtier, l'international portugais impressionne. Son volume de jeu, son sens de l'anticipation mais surtout son exemplarité en font un joueur rare. A tel point que le nouvel entraineur parisien ne manque jamais une occasion de louer Danilo. En très grande forme, l'ancien de Porto compte bien en profiter pour aider le Portugal lors de la Coupe du monde au Qatar.

Danilo en pleine bourre au PSG

Super résultat! Nous restons invaincus cette saison et, après la coupe du monde, notre mission sera de continuer à travailler pour rester à notre top niveau. Allez! 🙌🏿🔴🔵#PSG #ParisSaintGermain #ICICESTPARIS #Ligue1 pic.twitter.com/mLxwQMhhwK — Danilo Pereira (@iamDaniloP) November 13, 2022

Dans une interview donnée à la FIFA, Danilo est d'ailleurs revenu sur son quotidien au PSG. Et le Portugais n'a pas manqué d'honnêteté. « Quand je suis arrivé au PSG, l'adaptation n'a pas été facile, c'est un style de jeu très différent de ce qui se pratique dans d'autres clubs, plus précisément à Porto, donc c'était un gros changement dans ce sens. Mais maintenant je suis très bien adapté à mes coéquipiers, à la façon dont nous jouons, à la façon dont nous abordons le match. Mon calme en soi aide beaucoup à prendre de bonnes décisions et à être toujours prêt pour toutes les circonstances. Je crois que j'ai beaucoup progressé dans ma façon d'aborder les matchs, je suis beaucoup plus serein et plus conscient de ce qu'est la réalité du PSG », a notamment indiqué Danilo. Sur sa lancée, le Portugais va également parler de sa mentalité et de la Coupe du monde à venir : « Je pense que c'est ce dont je me souviendrai quand j'entrerai sur le terrain. C'est cette représentation que je garderai en mémoire, que je ne joue pas seul, mais avec des milliers d'autres personnes qui aimeraient être dans ma situation ». Sa volonté également à quelques heures de débuter la compétition au Qatar, ne pas tomber trop tôt sur ses coéquipiers au PSG, dont Neymar et Marquinhos : « On en a déjà parlé pour essayer d'éviter qu'on soit premiers et eux deuxièmes ou vice versa. Le Portugal et le Brésil en huitièmes de finale je crois que personne ne veut. Je préfère avoir le Brésil en finale qu'en huitièmes de finale ». Réponse dans les prochaines semaines...