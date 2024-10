Le PSG humilié par l'UEFA, c'est fini ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis son arrivée au PSG en 2022, Luis Campos a privilégié le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. Le club parisien a quasiment dit adieu aux signatures de grandes stars du foot mondial.

Une ère est révolue au Paris Saint-Germain, où il n’est plus question de recruter des joueurs du calibre de Cavani, Di Maria, Ibrahimovic, Neymar, Mbappé ou encore Messi et Sergio Ramos. Depuis deux ans, le champion de France en titre a démarré un nouveau chapitre et privilégie désormais le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, à l’instar de Vitinha, Barcola, Doué ou encore Joao Neves. Un virage à 90 degrés qui colle aux volontés de Luis Enrique, mais que le PSG a également (un peu) subi. Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur la méthode Luis Campos, véritable bâtisseur de ce PSG new look et pour le quotidien national, les contraintes de l’UEFA ne sont pas totalement étrangères à la nouvelle politique du club de la capitale.

L'UEFA a tapé fort contre le PSG

« Sa feuille de route ? Baisser la masse salariale pour mieux soustraire le PSG à la menace du fair-play financier après deux saisons de fortes amendes » détaille notamment le journal, qui explique que les salaires délirants qui ont été distribués à Neymar, à Lionel Messi et à Kylian Mbappé ces dernières années ont eu de fâcheuses conséquences sur la santé économique du club et les sanctions de l’UEFA dans le cadre du fair-play financiers sont tombées en masse, notamment d’un point de vue financier.

Un projet adapté à Campos et Luis Enrique

Le projet a donc changé à Paris et si l’instance européenne n’y est pas pour rien, cela convient à 100% à Luis Campos et à Luis Enrique, lesquels s’épanouissent davantage dans ce type de projet et qui valorisent nettement plus le recrutement de jeunes à faire progresser, plutôt que l’empilement de stars comme cela a été le cas par le passé. La question que se posent tous les supporters parisiens est maintenant de savoir si cette nouvelle méthode peut guider le PSG vers les sommets, notamment en Ligue des Champions. C’est encore trop tôt pour le dire, mais, que ce soit le bon ou le mauvais chemin, Paris est désormais cohérent et la prolongation controversée de Luis Enrique jusqu’en 2027 va dans ce sens.