Le PSG a un plan à 116 ME au mercato

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera actif l'hiver et l'été prochain lors des fenêtres de mercato. Et comme souvent depuis l'arrivée de Luis Campos, le club de la capitale s'intéresse à des pépites évoluant au Portugal.

Si Luis Enrique apparaît satisfait de l'effectif qu'il a à disposition, l'entraîneur espagnol du PSG ne dirait cependant pas non à des renforts dans les prochaines semaines. L'ancien du FC Barcelone veut notamment un nouveau défenseur et un nouvel ailier. Luis Campos est d'ores et déjà au travail afin de dénicher des perles rares pouvant apporter une réelle plus-value au club de la capitale. Et le Portugais a apparemment flashé sur des éléments évoluant au Sporting. Si le PSG est bel et bien sur Viktor Gyokeres, le Suédois n'est pas seulement concerné.

Le PSG trouve son bonheur au Sporting

Selon les derniers échos de Jeunes Footeux, le Paris Saint-Germain aimerait en effet beaucoup s'attacher prochainement les services de Geovany Quenda (17 ans) et Ousmane Diomande (20 ans). Le premier cité joue au poste d'ailier et fait des misères depuis quelques semaines. Quant au second, sa solidité au poste de défenseur central est très appréciée par Luis Enrique. Au total, les champions de France devraient dépenser près de 116 millions d'euros pour espérer boucler le deal pour les deux pépites. Un montant qui ne fait cependant pas peur aux finances du PSG. L'arrivée de Geovany Quenda et Ousmane Diomande mettrait néanmoins fin à la piste Viktor Gyokeres, lié de près au club francilien depuis quelque temps déjà. On sait le Suédois très courtisé, notamment par Manchester United et Ruben Amorim. Mais Gyokeres ne compte pas bouger de Lisbonne avant la fin de saison. En tout cas, le Sporting se prépare à l'assaut de nombreux clubs pour ses joueurs. Et le PSG y est lié de très près.