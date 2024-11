LdC ‍: L'attaque du PSG exaspère Marquinhos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après la défaite du PSG contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, Marquinhos a poussé un coup de gueule au micro de Canal + sur le manque d'efficacité de son équipe, punie par des Colchoneros létaux, au contraire des attaquants parisiens.

« On progresse dans certaines choses, mais on n’arrive pas à progresser dans d’autres choses comme l’efficacité. Ce sont des gros matchs, on sait qu’on avait perdu des points précieux contre le PSV Eindhoven et qu’on devait gagner ce soir (mercredi, face à l’Atlético). Parfois en Ligue 1, il y a des matchs où nous faisons des erreurs sans être pénalisés. Mais là, on voit qu’il y a des grands joueurs en face. Si on fait des erreurs en Ligue des Champions, on est pénalisés derrière. C’est ça qui nous fait mal. La stratégie de l’Atlético était claire, ils ont beaucoup d’expérience dans ce genre de match. Notre stratégie n’a pas fonctionné. On doit travailler pour corriger nos soucis, on doit avoir plus de tranquillité devant le but, Warren (Zaïre-Emery) l’a fait. On a le contrôle du match, on a beaucoup d’occasions, mais dans le dernier geste… On l’a dit dans le vestiaire, on doit s’améliorer. De gros matchs arrivent, on doit prendre des points pour se qualifier. Inquiet ? 4 points en 4 matchs, il va y avoir beaucoup de difficulté. Mais on est au PSG, on doit aller chercher des points, il ne faut pas tout jeter en l’air » a commenté Marquinhos, qui sait que le Paris Saint-Germain va maintenant devoir cravacher pour obtenir sa qualification en barrage de Ligue des Champions.