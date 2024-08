OL ‍: Une recrue en défense, un indice fuite

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pas vraiment dans les plans d’Hansi Flick pour la saison à venir, Mikayil Faye suscite de nombreux intérêts en Ligue 1. Lille et Rennes sont intéressés au même titre que l’OL, qui ne devrait cependant pas donner suite.

Le mercato estival est encore ouvert pendant dix jours et pour certains clubs français, les effectifs sont loin d’être complets. Plusieurs équipes de Ligue 1 sont encore à la recherche de renforts dans le secteur défensif. C’est le cas du Stade Rennais ou encore de Lille, qui aimeraient recruter un défenseur central d’ici le 31 août. Les deux clubs sont justement intéressés par le même joueur, à savoir Mikayil Faye, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2027. Le profil de l’international sénégalais (1 sélection) est intéressant, ce dernier étant jugé comme un jeune défenseur central à fort potentiel. Le Barça a ouvert la porte à son départ, Hansi Flick disposant de nombreuses solutions à ce poste.

OL : Sarr vendu en urgence, stupeur à Lyon ! https://t.co/iKikcO7Dwe — Foot01.com (@Foot01_com) August 21, 2024

Une aubaine pour Rennes et pour le LOSC… qui ne sont pas les deux seuls clubs de Ligue 1 à suivre de près la situation de Faye. A en croire les informations du journaliste Mohamed Bezzouaoui du Club des 5, l’Olympique Lyonnais a également observé de très près le profil du défenseur des Blaugrana. « Rennes a fait une nouvelle offre de 12M + 3M de bonus au Barça pour Mikayil Faye ! Ça se rapproche fortement entre les 2 clubs. Lille n’a tjrs pas bougé concrètement même si l’intérêt existe. Lyon aussi était sur le coup mais n’est pas parti plus loin dans ce dossier » nous informe notre confrère, ce qui confirme que l’OL est probablement à la recherche d’un défenseur central pour compenser le départ de Mamadou Sarr vers Strasbourg pour 10 ME.

L'OL scrute les bonnes opportunités en défense centrale

Pour rappel, le club rhodanien compte actuellement trois joueurs à ce poste, à savoir Duje Caleta-Car, Moussa Niakhaté et Adryelson. Avec l’Europa League à disputer la saison prochaine, une recrue en défense centrale serait la bienvenue aux yeux de Pierre Sage, à moins que le plan soit de recycler Corentin Tolisso à ce poste. La piste Faye, bien qu’éphémère, tend en tout cas à prouver que David Friio et John Textor ne sont pas contre l’idée d’acheter un joueur à ce poste. Il reste dix jours pour trouver les bons profils, à ce poste mais aussi au milieu de terrain, où Pierre Sage attend désespérément des recrues.