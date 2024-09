OL ‍: Textor a choisi son directeur sportif

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Après avoir mis David Friio de côté au cours des derniers jours, John Textor pourrait bien récupérer le rôle de directeur sportif à l’Olympique Lyonnais en plus d’en être le président.

On dirait bien que John Textor a envie de remplacer pour de bon Jean-Michel Aulas. Si l’ancien président de l’OL avait souvent un conseiller sportif à ses côtés, comme Gérard Houiller ou Bernard Lacombe, JMA a souvent fonctionné sans DS, même s’il avait nommé Juninho à ce poste quelques années avant la vente de son club. Et à l’avenir, Textor semble bien parti pour suivre la même stratégie. La semaine passée, le propriétaire américain s’est séparé de David Friio. Arrivé en décembre 2023, l’ancien membre de la direction sportive de l’OM a donc payé son mercato raté. Il faut dire que l’OL n’a pas vendu assez de joueurs pour répondre aux attentes de la DNCG et que Friio n’a pas réussi à se défaire de quelques éléments du loft, comme Lopes ou Cherki. De plus, le recrutement lyonnais ne semble pas forcément plaire à tout le monde en interne, avec notamment l’achat de Moussa Niakhaté pour plus de 30 millions d’euros. Pour ces raisons et bien d’autres, sachant que Friio n’avait pas forcément de bonnes relations avec son président, le DS a fait ses valises. Mais qui pour remplacer ? John Textor en personne.

Textor, nouveau directeur sportif de l’OL ?

🤔David Friio évincé qui voyez vous à sa place les Gones ?



Un retour de Juninho est-il envisageable ? 👀#TeamOL pic.twitter.com/LmHS7rEpIK — Julien le gone (@julienmartn_ol) September 7, 2024

Selon les informations du Quotidien du Sport, qui évoque des sources proches du club, l’Américain n’a pas l’intention de remplacer Friio. Il souhaite plutôt récupérer lui-même les missions de directeur sportif, avec Matthieu Louis-Jean à ses côtés. Patron de la cellule de recrutement de l’OL depuis quelques mois, l’ancien de Marseille ou Manchester United pourrait voir ses fonctions s’élargir avec notamment la gestion de l’effectif de Pierre Sage en plus de la partie mercato.

En tout cas, en gardant le poste de DS vacant, Textor se donne le droit de s’immiscer de plus en plus dans le secteur sportif. Ce qui ne semble pas vraiment plaire aux supporters lyonnais, qui savent que Textor est adepte des deals tirés par les cheveux avec certains clubs amis. En tout cas, Textor va devoir clarifier les choses à ce sujet dans les jours qui arrivent pour que l’OL puisse continuer sa saison sans trop de soucis en dehors du terrain, surtout après un début de saison aussi mitigé.