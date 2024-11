OL ‍: Mikautadze à l'OM, Lyon contre-attaque

Dans : OL.

Suivi par l’OM l’été dernier, Georges Mikautadze a finalement rejoint son club de coeur, l’OL. Mais les problèmes financiers des Gones ont alerté les dirigeants marseillais, qui suivent toujours le buteur géorgien.

L’été dernier, Georges Mikautadze était l’un des joueurs les plus courtisés du mercato en France. Sur le départ de Metz, l’attaquant géorgien a fait tourner les têtes des dirigeants de Marseille, de Monaco et de Lyon. Ce sont finalement les Gones qui ont raflé la mise avec un chèque légèrement inférieur à 20 millions d’euros. Une belle affaire pour l’OL, qui a récupéré un attaquant performant en Ligue 1 et qui sortait d’un superbe Euro duquel il a terminé co-meilleur buteur. Mais pour l’heure, Mikautadze ne s’est pas imposé dans son duel à distance avec Alexandre Lacazette et l’Olympique Lyonnais est dans une situation financière extrêmement critique.

Mikautadze à l’OM, une opération « très compliquée »

Deux éléments qui ont relancé l’intérêt de Marseille, dont les dirigeants suivent avec attention la situation de Georges Mikautadze. L’information révélée par La Tribune OM il y a quelques jours a fait l’objet de quelques précisions de la part du compte insider. « L’OM continue de le suivre. Ce serait une opération très compliquée dans tous les cas » a tenu à préciser le spécialiste de l’Olympique de Marseille, sous-entendant que l’OL ne sera pas si facile en négociations et surtout pas pour envoyer son attaquant chez un club rival. Du côté de Marseille, on ne semble pas faire de toute façon du recrutement d’un numéro neuf une priorité pour le mercato hivernal.

« Les priorités sont défensives en dehors du cas Pogba » a conclu le compte insider marseillais. Autant dire qu’à moins que la porte s’ouvre en grand en raison de la situation financière de l’OL, un transfert de Georges Mikautadze du côté de l’OM ne devrait pas voir le jour et encore moins dès le mois de janvier.