OL : Un coup de colère et Slimani fait capoter son départ

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Ouvert à un départ cet été, Islam Slimani avait entamé des discussions avec l’OGC Nice. Mais l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a vu rouge lorsque le dirigeant azuréen Julien Fournier lui a demandé de mettre l’Algérie de côté.

Djamel Belmadi a tout balancé. Invité sur les ondes de RMC, le sélectionneur de l’Algérie s’est lâché sur Andy Delort, qui a souhaité mettre sa carrière internationale entre parenthèses pour privilégier l’OGC Nice. Une décision inacceptable pour le coach algérien, qui a appris que l’attaquant avait été poussé par le Gym. En effet, le club azuréen encourage ouvertement ses internationaux africains à mettre leurs sélections respectives de côté.

« Sans faire la balance, j’ai parlé avec le directeur sportif de Nice, Julien Fournier, qui m’a appelé. Il m’a dit : "Nous on le dit à nos joueurs." Même à Youcef Atal, qui est déjà en sélection, a raconté Djamel Belmadi. Il lui a dit : "Nous on souhaiterait que tu n’ailles pas en sélection." Il a ce mérite d’être clair, mais il n’a pas le droit, ce sont des dates FIFA. Je lui ai dit : "Sur le plan éthique, ce que vous faites est dégueulasse, vous ne respectez pas les pays, les sélections et le continent africain. Si ce n'est qu’oral, vous faites ce que voulez, mais sur le plan éthique je n’aime pas ce que vous faites." »

« Même pas en rêve ! »

Remonté, le sélectionneur des Fennecs a quand même tenu à souligner la bonne mentalité d’Islam Slimani. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais a eu l’opportunité de rejoindre Nice, dont l’invitation à boycotter sa sélection l’a refroidi. « Vous savez qu'Islam Slimani était demandé par Nice, ça c'est officiel. Julien Fournier lui a proposé la même chose, a révélé le technicien. Et Islam Slimani lui a dit : "Même pas en rêve !" C'est deux poids, deux mesures. Chacun met son implication et son amour pour son pays au curseur qu'il veut. Voilà où Islam le place, et voilà où Andy le place, tout simplement. » Finalement, le Lyonnais n’a pas à regretter son choix puisqu’il retrouve du temps de jeu cette saison.