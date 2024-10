OL ‍: Lyon enrage contre DAZN et BeInSports

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL est fou de rage après la décision de la LFP et des diffuseurs de programmer le match de la 13e journée contre Nice au dimanche 1er décembre à 17 heures, trois jours après un voyage de 4.000 kilomètres en Europa League.

Le jeudi 28 novembre, l’Olympique Lyonnais effectuera son plus long déplacement de la saison afin de défier Qarabag (Azerbaïdjan) en Europa League. Trois jours plus tard, les joueurs de Pierre Sage accueilleront l’OGC Nice lors de la 13e journée de Ligue 1, un match qui a officiellement été programmé au dimanche 1er décembre à 17 heures. Et selon les informations du site Olympique et Lyonnais, cette programmation de la part de la Ligue de Football Professionnel et des diffuseurs ne convient pas du tout au club de John Textor.

OL-LFP, une relation plus tendue que jamais

Notre confrère Razik Brikh explique que l’OL a tenté de différer cette affiche au mardi 3 décembre, ce qui a purement et simplement été refusé par la LFP, qui ne souhaitait pas décaler de match au-delà du week-end, même pour une équipe engagée en coupe d’Europe. L’OL a pris acte de cette décision et ne s’attendait de toute façon pas à une réponse positive, mais elle avait plus d’espoir au moment de demander à jouer le dimanche 1er décembre à 20h45 plutôt qu’à 17 heures afin d’offrir aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette près de quatre heures de récupération supplémentaires.

Paie les droits TV ! L'OL scandalisé par Labrune https://t.co/lDsv5gPeFz — Foot01.com (@Foot01_com) October 30, 2024

Cette fois, la Ligue était d’accord mais c’est DAZN qui a refusé, privilégiant ce jour-ci l’affiche OM-Monaco à 20h45. Etonné de ce refus, Lyon a tenté un troisième report, cette fois au dimanche 1er décembre à 19 heures, sur un créneau où aucun match n’est disputé mais après la LFP et DAZN, le club rhodanien s’est heurté au refus de BeInSports « qui a mis son veto, puisque cela aurait donné une case de diffusion supplémentaire à son concurrent ». Un épisode qui a provoqué une énorme colère à l’OL, et il ne serait pas étonnant par conséquent de voir Pierre Sage procéder à une énorme revue d’effectif entre le match face à Qarabag et celui contre Nice en Ligue 1. Et on se doute assez facilement de quel match sera priorisé par le technicien lyonnais.