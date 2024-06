OL ‍: Bombito bloqué, Textor se fait recaler

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL ne manque pas d'ambitions en ce début de mercato estival. Le club rhodanien aimerait notamment s'attacher les services du Canadien Moïse Bombito.

Pierre Sage espère pouvoir profiter d'un groupe étoffé le plus rapidement possible. La cellule recrutement de l'OL travaille fort afin de dénicher les perles rares. Mais pour le moment, le plus important reste de valider le passage du club ce jeudi devant la DNCG. Ensuite, tout pourra s'accélérer en cas de résultat positif. John Textor a déjà pas mal d'idées en tête concernant les joueurs qu'il veut recruter chez... Eagle Football Group. A l'instar de Thiago Almada, qui a déjà un accord avec lui, le businessman américain veut désormais recruter Moïse Bombito.

Eagle recalé pour Bombito... pour le moment

Le milieu de terrain international canadien fait le bonheur du Colorado Rapids, qui ne veut pas le brader. Le club étasunien demande d'ailleurs près de 4 millions d'euros pour lâcher Bombito. Ces dernières heures, la franchise a rejeté une offre d'Eagle pour le joueur de 24 ans si l'on en croit les informations du New York Times. La société devra donc améliorer son offre pour s'attacher les services de Moïse Bombito. Si un accord était trouvé dans les prochaine heures entre toutes les parties, reste à savoir où évoluerait le natif de Montréal. John Textor pourrait le recruter à Botafogo avant de le prêter à l'OL.

Une technique déjà utilisée dans le passée qui commence d'ailleurs à interpeller de plus en plus. Toujours est-il que l'Olympique Lyonnais pourrait en profiter, tout comme avec Thiago Almada comme dit plus haut. Actuellement présent à la Copa America, Bombito a connu un succès important ce mardi soir face au Pérou grâce à un but de Jonathan David. L'aventure pourrait donc continuer pour la formation nord-américaine, qui rêve de rallier les quarts de finale.