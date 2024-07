McKennie, l'idée en or de l'OL au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL en 2025, Maxence Caqueret ne sera pas retenu par le club rhodanien cet été. Pour combler ce possible départ, un nom revient beaucoup sur les réseaux sociaux, celui de Weston McKennie.

Après avoir bouclé les signatures de Moussa Niakhaté et d’Abner Vinicius, l’Olympique Lyonnais pourrait se pencher sur le recrutement d’un milieu de terrain dans les prochains jours. Ce poste pourrait même devenir prioritaire en cas de départ de Rayan Cherki mais surtout de Maxence Caqueret. En fin de contrat avec l’OL en juin 2025, le milieu relayeur des Gones a la cote en Premier League, où Aston Villa suit son profil avec attention. Un départ a été planifié par le board lyonnais en ce qui concerne Caqueret, ce qui va obliger John Textor et David Friio à recruter un milieu de terrain à fort potentiel même si Tolisso, Matic ou encore Mangala seront toujours au club la saison prochaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Weston McKennie (@west.mckennie)

Chez les supporters, on semble d’ores et déjà avoir identifié le joueur parfait pour compenser un potentiel départ de Maxence Caqueret. Comme suggéré par LucasOL, suivi par 5.000 sympathisants du club rhodanien sur les réseaux sociaux, Weston McKennie (Juventus Turin) a tout de la bonne idée pour John Textor. « J’attends « l’info OL, Weston Mckennie va signer pour 20 M€ en provenance de la Juventus. Le cadre de la sélection américaine était la priorité en interne du club et du propriétaire », pas vous ? » a publié le supporter lyonnais sur ses réseaux sociaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette idée semble faire l’unanimité chez les supporters des Gones.

Les supporters de l'OL réclament Weston McKennie

« Mais Motta n'en veut vraiment pas ? Parce qu'il fait une bonne saison à la Juve non ? Après oui, plus que 1 an de contrat, il est pas dans les plus gros salaire là bas, ça se tente clairement », « Pour remplacer Caqueret le rêve. Imagine tu vends Caqueret 25-30M et tu achètes McKennie 20M », « J’avoue que je l’attends aussi cette info » ou encore « Si seulement, je suis trop chaud » peut-on lire sur X, où les supporters de l’OL sont très favorables à un potentiel transfert de Weston McKennie du côté de l’Olympique Lyonnais. La question est maintenant de savoir si John Textor et David Friio, qui sont aux commandes du mercato lyonnais, sont sur la même longueur d’ondes. Dans ce dossier, l’aspect financier aura aussi son importance car l’Américain dispose d’un confortable salaire à la Juventus, qui ne devrait pas brader son milieu de terrain, même s’il arrive dans sa dernière année de contrat.