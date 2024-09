Lopes reste à l'OL, attention Lucas Perri ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

John Textor a organisé une conférence de presse ce mercredi dans laquelle il a évoqué l'actualité de l'OL dans son intégralité. Il a notamment concédé qu'Anthony Lopes ne partirait pas cet été et qu'il pourrait même avoir un rôle à l'OL cette saison.

Dans un navire lyonnais qui vogue péniblement en ce début de saison, John Textor doit être à la barre plus que jamais. C'est ce qu'il a fait ce mercredi en organisant une conférence de presse au Groupama Stadium. Quelques jours après la mise à l'écart de David Friio, le mercato de l'OL était l'un des sujets centraux de son intervention. Il fallait notamment revenir sur les cas des anciens cadres lyonnais, écartés pour être vendus. Si Dejan Lovren est en partance pour la Grèce, il n'y a rien de neuf pour Anthony Lopes. Si ferme sur beaucoup d'autres aspects du club rhôdanien, Textor s'est montré impuissant dans la gestion du gardien portugais.

Lopes restera jusqu'à la fin de son contrat

En fin de contrat en juin prochain, Lopes n'a pas trouvé de club cet été malgré l'intérêt de Nantes notamment. Le gardien emblématique de l'OL refuse de sacrifier une partie de son salaire pour quitter son club de cœur. John Textor a confirmé qu'Anthony Lopes va rester à Lyon jusqu'en juin et la fin de son bail. Cependant, le boss américain de l'OL a fait un aveu surprenant aux journalistes. Lopes ne reste pas pour faire de la figuration mais pour être un concurrent sérieux à Lucas Perri, poussé numéro 1 par Textor lui-même.

🎙 Notre Président John Textor évoque le mercato et se projette sur la saison 👊🔴🔵



💻📱 Suivez la conférence de presse en direct sur YouTube 👉 https://t.co/GhrrZoS9tK pic.twitter.com/GjA5yOaUSW — Olympique Lyonnais (@OL) September 11, 2024

« Anthony Lopes ? Il est toujours au club mais on a acheté quelqu'un à sa place. On lui a proposé plusieurs solutions pour quitter le club mais il a refusé. C'est son droit. Cela fait longtemps qu'il est au club, il voulait rester pour se battre et monter dans la hiérarchie des gardiens. Le club peut choisir de le vendre mais s'il souhaite rester jusqu'au bout de son contrat, on ne peut rien faire. Les gardiens ont des possibilités que d'autres postes n'ont pas. Il y a des jokers et il peut se battre pour retrouver une meilleure place dans le groupe, il en a la possibilité car c'est un gardien », a admis John Textor en conférence de presse. Attention à ne pas mettre une pression supplémentaire sur les épaules de Perri et surtout à ne pas créer une nouvelle guerre d'égos à l'OL.