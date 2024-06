L’OL va arriver en bombant le torse face à la DNCG

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques jours, l'OL passera devant la DNCG. Un moment attendu de pied ferme par les Gones, qui comptent bien en sortir soulagés.

La semaine prochaine, l'OL devra donner toutes les garanties demandées par la DNCG ! L'hiver dernier, pas mal de promesses ont été faites par John Textor afin de pouvoir recruter et sauver les Gones. Tout cela devra se payer désormais et Lyon est attendu par l'organisme chargé de surveiller les comptes des clubs de football professionnels en France. Si quelques doutes subsistaient encore il y a peu, tout devrait bien se passer pour l'Olympique Lyonnais. En effet, les Rhodaniens ont bouclé officiellement deux grosses ventes d'actifs.

John Textor a tenu promesse, l'OL va pouvoir respirer cet été au mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Comme rappelé par Olympique et Lyonnais, John Textor a, en plus d'avoir vendu la section féminine à Michele Kang en février, réussi à se débarrasser de l'Arena et du Seattle Reign, auparavant OL Reign, respectivement les 12 et 17 juins derniers. La salle est revenue aux mains de Jean-Michel Aulas et à un groupe d'investisseurs locaux. Concernant la franchise américaine, est elle dorénavant détenue par les boss des Seattle Sounders et du groupe Carlyle. Sauf surprise, le prochain passage de l'OL devant la DNCG devrait bien se passer. En tout cas mieux que l'été précédent, qui avait vu un encadrement des transferts et de la masse salariale. De quoi pouvoir avancer plus sereinement même si peu de folies sont attendues cet été lors du marché des transferts. A moins de belles ventes. Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Johann Lepenant ou encore Corentin Tolisso sont sur le départ. Pierre Sage, qui sera prochainement prolongé, espère néanmoins pouvoir compter sur le travail de sa direction pour ne pas avoir à galérer en début de saison. John Textor se démène en tout cas pour lui faciliter le travail.