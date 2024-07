AS FAR

OL.

Par Claude Dautel

Déjà évoqué il y a quelques semaines, l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Amine Zouhzouh ne faiblit pas. L'OL pourrait même le recruter pour un prix défiant toute concurrence.

A 22 ans, Amine Zouhzouh n'est pas totalement inconnu pour les supporters lyonnais, puisque son nom avait déjà circulé au mois de juin. Mais Le Foot le confirme, le milieu de terrain marocain du club du FAR Rabat est bien sur les tablettes du club de John Textor. Et cette fois, c'est la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais qui aurait Amine Zouhzouh dans son collimateur, et pas John Textor via un arrangement au sein de ses clubs. Nos confrères précisent que le numéro 10 du club marocain pourrait rejoindre l'effectif de Pierre Sage pour un transfert qui pourrait ne même pas dépasser le million d'euros. Un prix forcément anachronique pour un club comme l'OL en 2024. Surtout que Zouhzouh a des qualités qui ont de quoi faire rêver.

L'OL peut faire un gros coup au mercato à pas cher

Nos confrères n'hésitant pas à comparer le meneur de jeu marocain à une légende et probablement le meilleur joueur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, « Sa technique, sa justesse dans le jeu y sont pour beaucoup, mais pas seulement. Le Marocain est aussi très adroit sur les coups de pied arrêtés, au point de faire penser à un certain ... Ju­ninho. Passé par Angers, entre juin 2029 et janvier 2020, alors qu'il avait 19 ans, il s'est contenté de jouer avec la réserve, avant de repartir au Maroc pour grandir », rappelle le média spécialisé. Pour l'instant, aucune offre n'a été faite par les dirigeants lyonnais à leurs homologues du club de Rabat, mais cela pourrait rapidement changer. Le nom d'Amine Zouhzouh avait été également cité dans les pays de l'Est, mais cela ne s'est pas concrétisé.