Après l'OM, John Textor agresse le PSG !

Par Claude Dautel

Successeur de Jean-Michel Aulas comme actionnaire principal de l'Olympique Lyonnais, John Textor est visiblement décidé à secouer la Ligue 1. Après l'OM, qualifié de petit club, l'homme d'affaires américain s'attaque brutalement au PSG.

John Textor ne porte pas un chapeau de cow-boy, mais depuis qu’il a posé les pieds dans le football français, le propriétaire de l’OL dégaine à la moindre occasion et se sert des gros clubs français comme cibles principales. La semaine passée, lors de la présentation de Luis Henrique à Botafogo, le club qu’il possède au Brésil, John Textor s’est laissé aller à une bonne petite vanne lancée contre l’OM. « Il a passé un peu de temps à jouer dans une très petite équipe en France qui s’appelle l’Olympique Marseille (sic) Pour ceux d’entre vous qui sont de Lyon, j’espère que vous appréciez ma blague », a lancé le boss de Lyon en évoquant le cas de son nouveau joueur, qui a été prêté par Pablo Longoria à l’équipe brésilienne. Une phrase qui a provoqué bien des commentaires négatifs de la part des supporters marseillais, lesquels ont évidemment fait remarquer que le palmarès de l’OM était bien supérieur à celui de l’OL. Mais pour John Textor il fallait s’attaquer à un plus gros poisson.

Et dans un entretien accordé au quotidien sportif, l’homme d’affaires américain s’en est cette fois pris au Paris Saint-Germain. Et là encore, il n’a pas mâché ses mots à destination de l’actuel Champion de France de Ligue 1. « Si c’est possible de rivaliser avec le PSG ? Pourquoi pas ? Si on amène les standards européens aux jeunes Américains, ils seront aussi bons. Paris est venu en Floride avec ce programme stupide de PSG Academy, en mettant des maillots à tout le monde. Les gens du PSG sont venus et ont créé ce programme, une licence, et ils m'ont dit qu'aucun enfant ne rentrerait au PSG. Et j'ai pensé : pourquoi ? Pourquoi dire ça, venir en Floride où il y a des latinos et déclarer que pas un de ces enfants ne sera dans l'équipe ? Pourquoi êtes-vous là ? Pour vendre des maillots ? (…) On ne les battra pas chaque année mais Lyon a déjà gagné contre le PSG. On peut gagner le Championnat. Je crois que les règles vont changer (…) Pour être plus égalitaires, on doit trouver des joueurs qu'ils ne trouvent pas, augmenter nos revenus et payer plus. Les gens n'aiment pas voir toujours les mêmes champions », annonce John Textor, qui ne fait visiblement pas dans la langue de bois et ne tremblera pas devant Nasser Al-Khelaifi.

De quoi faire jubiler les supporters de l’Olympique Lyonnais, lesquels se réjouissent de voir que celui qui remplace Jean-Michel Aulas n’est pas du genre à mollir et défendra coûte que coûte les intérêts de l’OL en Ligue 1. Derrière ces missiles, John Textor va cependant devoir assumer, car si Peter Bosz et ses joueurs ne tiennent pas la distance en Championnat, alors le boomerang lui reviendra en pleine face. Pas de quoi inquiéter l’Américain, qui a bien l’intention de ramener son club vers les sommets du football français, et ne veut pas croire que le Paris Saint-Germain est invincible en France. Les Parisiens et les Marseillais sont prévenus, Lyon veut redevenir une place forte du football.