L'OL mise tout son mercato sur 48 heures

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a fait un mercato ambitieux cet été, tout comme cela avait été le cas cet hiver. Mais, l'OL doit également vendre des joueurs, et là c'est clairement la crise.

John Textor a donné les moyens aux dirigeants de Lyon de recruter, même si le club rhodanien a eu quelques soucis à payer la première échéance du transfert de Georges Mikautadze, mais le propriétaire de l'OL attendait par ailleurs que des joueurs soient vendus. Mais, à la veille des débuts de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, ce sera dimanche à soir à Rennes, Pierre Sage a encore dans son vestiaire des joueurs dont il sait qu'ils sont sur le marché des transferts, Textor ayant besoin de faire rentrer de l'argent et même beaucoup d'argent puisque l'on parle de 100 millions d'euros de cessions de joueurs à réaliser d'ici à la fin du marché des transferts. Et cela concerne quelques joueurs historiques de l'OL, à savoir Anthony Lopes, Rayan Cherki ou bien encore Maxence Caqueret.

Le panic buy va faire les affaires de l'Olympique Lyonnais

A deux semaines de la fin du mercato d'été 2024, on n'est pas du tout paniqué du côté du Groupama Stadium. Car si sportivement, il est évidemment compliqué pour l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais de gérer cette situation, du côté des dirigeants, on est convaincu à 100% que tout va se jouer lors de la fin du marché des transferts, une fois que les championnats européens auront tous débuté et que l'heure sera au célèbre panic buy. Une période où les prix deviennent parfois déraisonnables et les offres très nombreuses. « Tout va s'accélérer dans les derniers jours du mercato quand des clubs européens qui auront mal démarré leur championnat se seront rendu compte de leurs manques », a expliqué un membre de la direction de l'OL dans L'Equipe. Ce scénario est donc très attendu du côté de l'Olympique Lyonnais afin d'éviter le pire sur le plan financier, en espérant que d'ici là, Pierre Sage n'aura pas lui aussi le souhaite de faire encore venir quelques joueurs. L'été sera chaud jusqu'au bout entre Rhône et Saône.