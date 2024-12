L'OL a pris une leçon, Govou tombe de haut

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL n'a pas fait le poids face au PSG ce dimanche soir en Ligue 1. De quoi décevoir beaucoup de ses fans et observateurs, qui pensaient les Gones capables de faire bien mieux.

L'OL a pris une claque contre le PSG ce dimanche et va devoir se remettre au travail pour repartir du bon pied en Ligue 1 en 2025. Pierre Sage pourrait en plus perdre certains joueurs phares, du fait du risque de sanctions qui planent au-dessus de l'Olympique Lyonnais de la part de la DNCG. Il faudra que le groupe reste solidaire et parvienne à maintenir un niveau de jeu suffisant pour rester dans le haut de tableau et espérer avoir une très belle surprise en fin de saison.. Et tout le monde est concerné, même Pierre Sage. Ce n'est pas Sidney Govou qui dira le contraire, lui qui n'a pas forcément apprécié les choix de l'entraîneur de l'OL face au PSG.

Un match à oublier, attention à la suite pour l'OL

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant n'a pas été tendre avec les Gones, avouant être tombé de haut après la performance de l'OL au Parc des Princes : « J’ai été un peu déçu du match de dimanche : je pensais que l’OL pouvait accrocher ce PSG. (...) Le début de match a plombé l’attente que j’avais sur ce gros match. Pierre Sage avait décidé de faire quelques changements. Lacazette ne jouait pas, c’est notable de ne pas faire jouer son capitaine. Il avait rechangé son dispositif tactique en repassant à trois milieux. Mais ce milieu a été moins fort que sur les derniers matchs. Je ne sais pas si c’était un problème physique, mais il ne faut pas oublier qu’il y avait trois jours après Francfort. C’est quelque chose qui joue sur les organismes. (...) Je ne sais pas si les choix du staff étaient dus à la fatigue. Mais avec le nombre de changements qu’on peut faire, la taille de l’effectif, je trouve dommage de ne pas avoir commencé avec le onze type, qui tournait bien depuis quelque temps. Ce qui me déçoit, c’est que je n’ai pas vu grand-chose dans ce match. Il y a de la frustration de ne pas avoir débuté correctement ». Avant de terminer son année 2024, l'OL aura un dernier match à disputer. Ce sera samedi en Coupe de France face à Feignies-Aulnoye. Et attention au piège pour les Gones.