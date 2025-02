L'OL interdit de recrutement, c'est fini ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré l’interdiction de recrutement prononcée par la DNCG, l’OL a tout de même pu se faire prêter Thiago Almada. Laurent Prud’homme a expliqué comment cela a été rendu possible dans les colonnes du Progrès.

Le mercato hivernal est agité un peu partout en France mais c’est encore plus le cas à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, même si les Gones sont interdits de recrutement par la DNCG, ils sont actifs. L’idée est justement de se conformer aux exigences du gendarme financier et pour cela, John Textor a vendu plusieurs joueurs. Maxence Caqueret, Gift Orban, Jeffinho, Anthony Lopes, Wilfried Zaha, Adryelson et Saïd Benrahma ont fait leurs valises, en attendant le potentiel départ de Rayan Cherki vers le Borussia Dortmund. Dans l’autre sens, la DNCG a autorisé l’OL à se faire prêter Thiago Almada pour six mois en provenance de Botafogo.

Prud'homme confirme que l'OL peut recruter à certaines conditions

Et alors que l’on décrit souvent l’instance financière comme impitoyable avec Lyon, ce n’est plus vraiment le cas comme s’en est félicité le directeur général du club Laurent Prud’homme dans les colonnes du Progrès. « J’ai eu la DNCG au téléphone, qui m’a félicité pour la très bonne gestion du mercato et pour le respect des règles, car si on n’est pas autorisé à recruter, on l’est à faire venir des joueurs dans certaines conditions qu’on respecte à la règle, à travers des prêts gratuits » s’est réjouit le bras droit de John Textor à l’OL, confirmant officiellement que Lyon avait donc le droit de recruter des joueurs en prêt d'ici la fin du mercato. Le DG de l'OL est ensuite revenu sur l’imbroglio qui a concerné la qualification de Thiago Almada contre Toulouse.

OL : Jefferson Savarino arrive à Lyon pour remplacer Cherki ! https://t.co/NCSskXZ16v — Foot01.com (@Foot01_com) February 1, 2025

« Que des clubs défendent leur institution au détriment d’autres, ça ne me choque pas. Mais s’ils le défendent sur de fausses informations, je ne suis pas d’accord » s’est agacé le dirigeant lyonnais, regrettant la réserve déposée par la TFC après le match nul à Lyon, laquelle a vite été rejetée par la LFP. Les supporters lyonnais apprécieront en tout cas de voir que les relations s’apaisent doucement entre la DNCG et l’OL, à l’heure où il est important de rappeler que le club rhodanien est toujours sous la menace d’une relégation administrative à la fin de la saison même si John Textor semble avoir fait le nécessaire d’un point de vue financier pour éviter cette catastrophe en juin prochain.