Il disparait pendant l’été, l’OL se fâche

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il ne faut pas abuser de la générosité de l'Olympique Lyonnais, qui pourrait ne pas laisser passer la double permission demandée par Nicolas Tagliafico pour jouer la Copa America puis les Jeux Olympiques de Paris.

L’Olympique Lyonnais fait partie des clubs, avec le Stade Rennais, qui a laissé sa porte ouverte à la Fédération Française de Football pour qu’elle prenne plusieurs de ses joueurs en vue de former l’équipe de France olympique aux Jo de Paris 2024. Une intention louable même si Pierre Sage va devoir se passer de deux éléments (Alexandre Lacazette et Rayan Cherki) pour des mois de juillet et août toujours importants pour lancer la saison. Surtout quand on connait les difficultés rencontrées par l’OL pour démarrer l’exercice précédent.

Le club rhodanien doit aussi gérer les joueurs sollicités par l’Euro. Ils ne sont pas très nombreux car Didier Deschamps n’a pas puisé dans l’effectif rhodanien en ce printemps. En revanche, l’Argentine a sollicité Nicolas Tagliafico pour continuer dans la lignée de la victoire en coupe du monde 2022. Etant donné le statut de favori de l’Albiceleste, le latéral gauche est encore loin de revenir à Lyon. Même si son avenir reste incertain, il est toujours un joueur de l’OL et Pierre Sage compte sur lui pour le moment.

L'OL peut quand même dire non

CAMPEONES DEL 22 🇦🇷🤍 pic.twitter.com/xHAxOk73Ds — Nico Tagliafico (@nico_taglia) December 18, 2022

A condition de l’avoir sous la main car la presse argentine évoque avec de plus en plus d’insistance sa présence aux Jeux Olympiques, alors des places pour les joueurs de plus de 23 ans se sont libérées, notamment en raison du renoncement de Lionel Messi, qui ne se sentait pas d’attaque pour enchainer les compétitions alors que la saison de MLS bat son plein. Toutefois, selon Le Progrès, la générosité de l’OL a des limites, et si le club rhodanien autorise certains de ses joueurs à disputer les JO de Paris, le doublé n’est pas recommandé. Résultat, le journal local émet un gros doute sur le feu vert donné par Lyon pour que Tagliafico passe son été entier en sélection, et revienne courant septembre avec 40 jours de compétition de plus dans les jambes, avec aucune pause entre les deux puisqu’il y a 10 jours entre la fin de la Copa America et le premier match de L’Argentine.