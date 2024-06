Viré par l’OM, Veretout attend une montagne d’or du Qatar

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Jordan Veretout à Al-Duhail, ça prend forme mais il reste encore beaucoup d'obstacles. La gourmandise de l'OM est compréhensible, celle du milieu de terrain est aussi considérable.

Pas forcément le meilleur, mais Jordan Veretout a peut-être été le joueur le plus régulier de l’Olympique de Marseille la saison dernière. Sa capacité à bien finir l’exercice malgré la déception sportive a aussi marqué les esprits, même s’il n’a pas été récompensé par un appel de Didier Deschamps à l’Euro. Le milieu de terrain fait néanmoins partie des joueurs qui comptent, et cela a surtout éveillé l’appétit de prétendants riches, à défaut d’être prestigieux. Ainsi, le club d’Al-Duhail a décidé de se mettre sur l’ancien nantais, et a effectué une première offre pour le faire signer. L’Equipe fait le point sur cette situation ce mardi, et dévoile ainsi que tout se met en place doucement pour un tel transfert. C'est clairement la volonté de l'OM qui veut le voir partir. Malgré l’importance du joueur, Pablo Longoria estime ne pas pouvoir dire non au départ de son milieu de terrain pour une somme importante, alors qu’il a 31 ans, et qu’il a été recruté pour 12,5 millions d’euros en provenance de la Roma. Et tout cela a un an de la fin de son engagement à l’OM.

Le clan Veretout indécis

Selon La Provence toutefois, la première offre de la formation de Christophe Galtier a été rejetée, car elle ne dépasserait pas 10 millions d’euros. Une deuxième proposition plus élevée est en préparation. Mais rien n’est encore fait car le club qatari veut d’abord trouver un accord avec Marseille avant d’essayer de convaincre l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne. Et pour le quotidien provençal, les choses ne sont pas si claires dans son entourage. Veretout se voyait au départ rester à l’OM, et n’accepterait ainsi un départ qu’en cas de très gros salaire à la sauce qatarie. Il se murmure que les discussions avancent très lentement, et même que le contact aurait du mal à passer dans un premier temps avec les dirigeants d’Al-Duhail. Autant dire que le transfert n’est pas imminent, et qu’il faudra que tout se mette en place, même si l’OM ne s’y opposera clairement pas.