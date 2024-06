Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite obligée d'attendre quelques jours

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Annoncée comme bouclée et déjà effective par certains spécialistes du dossier, la vente de l'OM n'est toujours pas officialisée. Un problème de timing très précis empêche l'Arabie Saoudite d'avancer à visage découvert.

Le mois de juin suit son cours et le football français retient son souffle sur plusieurs dossiers. Le mercato va être lancé lundi prochain, mais il y a aussi les Bleus qui préparent l’Euro. En Ligue 1, le dossier des droits TV a le don de crisper tout le monde tant il pourrait changer la donne pour tous les clubs concernés. L’argent ne tombera pas tout de suite en tout cas, et ce n’est pas évident pour les formations de Ligue 1 de budgétiser la saison prochaine, d’investir au mercato et le risque de prendre du retard sur les autres clubs européens est réel. Mais à Marseille, on se préoccupe aussi de l’avenir du club, et notamment de son possible rachat. Promise pour le mois de juin, cette vente de l’OM par Frank McCourt ne se dessine pas vraiment.

Les élections freinent l'officialisation

Il était annoncé un feu d’artifice, et pour le moment, le pétard est mouillé. Le choix du coach n’est pas encore fait, et Pablo Longoria s’est vu conforter à son poste pour remodeler l’équipe en faisant de larges coupes. Les annonciateurs de la vente de l’OM demandent toutefois encore un peu de patience, comme c’est le cas de Thibaud Vézirian. Le journaliste a donné des explications sur l'ensemble du processus en cours, et confirme que cela ne devrait plus tarder désormais.

« Marseille c’est un cas particulier. Avec ce consortium mené par les Saoudiens et avec d’autres pays, c’est lié à un port, un deal énergétique, un accord entre pays. On est sûr des choses différentes à analyser. L’OM est amené à avoir un rayonnement mondial, ce ne sera pas le cas par exemple avec la vente de Monaco. Pour la vente, tout est déjà en place, tous les éléments sont là, notamment au niveau de juridique. Maintenant, on ne va pas officialiser avant l’officialisation. Le pourcentage de chance que la vente se fasse est à 99 % pour se faire cette année. On attend sereinement le feu d’artifice. Peut-être qu’une telle communication sur un tel club avec un tel ras de marée médiatique et financier n’a aucun sens politiquement avant les européennes. C’est ce qu’il peut se dire, c’est une réflexion qu’il y a parmi les politiques qui parlent de ce deal qui va venir », a lancé Thibaud Vézirian, pour qui le timing politique pour l’annonce de la vente de l’OM n’est pas encore optimal. Ce qui explique donc pourquoi l’officialisation n’est pas encore tombée selon lui.