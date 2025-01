Rennes négocie un curieux transfert avec l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté par l’OM il y a six mois, Lilian Brassier a totalement manqué ses débuts dans la cité phocéenne, au point d’être déjà poussé dehors. Une aubaine pour Rennes, qui aimerait récupérer son ancien joueur.

Formé à Rennes avant de partir à Brest où il a explosé, Lilian Brassier a une très belle cote en Europe malgré ses six premiers mois ratés à l’Olympique de Marseille. Le défenseur de 25 ans n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi, qui a accepté le départ de Lilian Brassier au mois de janvier et Rennes s’est positionné pour le recruter. Une piste confirmée par Romain Molina, qui explique néanmoins que ce dossier n’a ni queue ni tête si l’on se place du point de vue du club breton. Et pour cause, le journaliste explique que le Stade Rennais n’aurait aucun intérêt à recruter Lilian Brassier alors que le transfert du joueur de Brest à Marseille, qui sera définitif en août prochain, allait rapporter 3 millions d’euros à Rennes.

Il est donc assez incompréhensible de voir le Stade Rennais se positionner ainsi sur Lilian Brassier aux yeux du journaliste, qui s’est exprimé à ce sujet sur sa chaîne YouTube. « Rennes est devenu la risée du marché. Ils sont sur Brassier, qui a été formé à Rennes, qui est parti à Brest et pour qui l’OM a une option d’achat obligatoire à 12 millions d’euros au 1er juillet. Sauf que Rennes a un pourcentage sur le transfert, ils doivent recevoir 3 millions d’euros. Pourquoi tu irais chercher ce joueur alors que tu dois récupérer 3 millions d’euros gratuits l’été prochain ? » se questionne le journaliste avant de conclure.

Brassier à Rennes, un transfert lunaire ?

« Marseille ne veut pas garder Brassier, ils ne veulent pas payer 12 millions d’euros, ils pensent qu’il n’est pas capable de gérer la pression. Il y a aussi un club allemand très intéressé par Brassier mais Rennes négocie pour l’acheter. Quelqu’un comprend ce qu’il se passe ? » s’interroge Romain Molina, pour qui il aurait été beaucoup plus logique à la place de Rennes de laisser l’OM payer 12 millions d’euros à Brest en fin de saison pour ainsi récupérer les 3 millions d’euros qui reviennent à Rennes en tant que club formateur. Ce n’est visiblement pas le choix du club breton, dans l’urgence et qui estime que le profil du joueur est idéal pour renforcer la défense de Jorge Sampaoli lors de ce mois de janvier. Une aubaine pour Marseille.