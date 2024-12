OM ‍: Un échange XXL négocié, Marseille enrage

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Cité parmi les pistes hivernales de l’Olympique de Marseille, le Brésilien Danilo pourrait finalement rester en Italie. La presse italienne évoque un possible échange de prêt entre le latéral droit de la Juventus Turin et l’attaquant de Naples Giacomo Raspadori, également convoité par le club phocéen.

Après les jolis coups réalisés ces derniers mois, l’Olympique de Marseille aurait tort de ne pas se montrer ambitieux sur le marché des transferts. Le club dirigé par Pablo Longoria, qui a convaincu Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et le Français Adrien Rabiot, espère recruter d’autres joueurs confirmés cet hiver. On sait que l’entraîneur Roberto De Zerbi attend notamment la signature d’un latéral droit. Et parmi les pistes étudiées, le nom de l'international brésilien Danilo (33 ans) semble apparaître en bonne position.

Danilo et Raspadori s'éloignent

Le dossier s’annonce néanmoins compliqué en raison de la concurrence. En début de semaine, Foot Mercato affirmait que le défenseur polyvalent de la Juventus Turin avait donné son accord à l’entraîneur de Naples Antonio Conte. De son côté, la Vieille Dame ne s’opposerait pas au départ de son capitaine. Le média Basting News Italia relaie une information selon laquelle les Bianconeri pourraient négocier un échange de prêt avec Naples. Cette opération permettrait aux Turinois de récupérer l’attaquant Giacomo Raspadori (24 ans), en manque de temps de jeu cette saison au Napoli.

Mais pour conclure ce double prêt, la Juventus Turin devra prolonger le contrat de Danilo qui expire en juin prochain. Autant dire que les quatre parties concernées sont loin d’un accord total. Il n’empêche que cette perspective n’est pas une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, courtisan de Danilo mais aussi de Giacomo Raspadori. Rappelons que l’attaquant italien, qui a porté le maillot de la Nazionale à 36 reprises, avait évolué sous les ordres d’un certain Roberto De Zerbi à Sassuolo.