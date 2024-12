OM ‍: Pablo Longoria fait une croix sur le mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans sa longue interview accordée à Zack Nani, Pablo Longoria a évoqué son rôle et l’arrivée de Mehdi Benatia il y a un an. L’occasion pour le président marseillais de se montrer très élogieux à l’égard de son directeur sportif.

Directeur sportif à son arrivée à l'Olympique de Marseille en 2020, Pablo Longoria a gravi les échelons au sein du club marseillais en devenant le successeur de Jacques-Henri Eyraud à la présidence un an plus tard. Même dans son rôle de président, le dirigeant espagnol est resté très investi sur le sportif en conservant son titre officieux de boss du mercato. Pas un transfert ne voit le jour à Marseille sans l’approbation de Pablo Longoria, mais les choses ont tout de même évolué ces derniers mois. Et pour cause, l’ex-dirigeant de la Juventus Turin ou encore du FC Valence a fait venir Mehdi Benatia au club. Ancien agent d’Azzedine Ounahi, l’ex-capitaine du Maroc est le conseiller sportif de Pablo Longoria et signera dans les prochaines semaines son contrat de directeur sportif de l’OM.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette arrivée a totalement chamboulé l’organisation du club… dans le bon sens. Interrogé par Zack Nani sur Twitch, Pablo Longoria a même avoué qu’il ne s’investissait plus autant dans le sportif et principalement dans le mercato afin de laisser faire Mehdi Benatia, en qui il a totalement confiance. « L’arrivée de Mehdi (Benatia) dans le rôle de conseiller nous a donné beaucoup d’air frais. Mehdi est top, c’est du haut niveau. Nous avons une excellente relation depuis le transfert d’Ounahi à l’OM, c’était son agent et tout de suite, tu vois que le gars pue le football. Tu as besoin à côté de toi de quelqu’un comme ça, avec son énergie, quelqu’un de frais et qui veut faire les choses différemment » a expliqué le patron de l'OM avant de poursuivre.

Longoria laisse énormément de responsabilités à Benatia

« Cet été, l’arrivée de Fabrizio Ravanelli, de Giovanni Rossi, du coach… Cela donne la volonté de créer un groupe de travail avec beaucoup de dynamisme et une excellente ambiance, c’est quelque chose de similaire à ce que j’ai connu à Valence. Il y a une osmose totale, c’est spécial. Moins lié aux décisions sportives et au mercato ? Si tu as des enfants et que tu as passé ta vie avec eux, il arrive un jour où les enfants partent à l’université et tu dois les laisser. Avec Javier Ribalta, je gérais beaucoup le mercato car nous formions un binôme depuis des années. Mais avec Mehdi, je veux beaucoup déléguer » détaille Pablo Longoria avant de conclure à ce sujet.

🎙️Pablo Longoria dans Zack en roue libre : "Medhi Benatia, il est top. Il pue le football."#TeamOM pic.twitter.com/gE73fbsHO3 — INFO.OM_13 (@infoom_13) December 9, 2024

« Après, il y a une décision finale qui arrive du haut. Mais avec Mehdi, on peut déléguer car c’est un directeur sportif de très haut niveau » a analysé Pablo Longoria, se réjouissant de l’arrivée de Mehdi Benatia au sein du club marseillais. Une joie partagée par les supporters olympiens, unanimes sur ce qu’apporte l’ancien défenseur de la Juve et du Bayern au sein du club, en période de mercato mais également pour faire respecter l’institution auprès des joueurs ou des instances. Même s’il ne gère plus directement le mercato, Pablo Longoria a prouvé qu’il savait encore dénicher des talents en misant sur Mehdi Benatia il y a un an.