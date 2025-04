TV ‍: Beinsports prêt à vendre son match à DAZN ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La LFP réunira mardi les clubs, puis son conseil d'administration, afin de parler une nouvelle fois des droits TV. Il s'agit de la dernière chance de trouver une médiation avec DAZN, qui réclame 573ME à la Ligue 1.

Le football professionnel français va encore s'offrir une longue journée d'angoisse. Car la justice a décidé que c'est ce mardi 15 avril que le médiateur désigné par le tribunal va rendre ses conclusions. Pour l'instant, la LFP et DAZN n'ont pas trouvé de terrain d'entente, et le diffuseur réclame donc toujours 573 millions d'euros à la Ligue, estimant avoir été trompé lors de la signature du contrat à l'été 2024. Pour DAZN, il est hors de question de continuer dans les conditions actuelles, et le groupe anglais pourrait même claquer la porte en fin de saison en versant une petite somme à la LFP.

Cependant, selon RMC, l'actuel diffuseur de huit des neuf matchs par journée de Ligue 1 aurait suggéré une solution à la Ligue 1, à savoir récupérer le match de Beinsports et ensuite payer entre 200 et 250 millions d’euros par saison jusqu'en 2029, avec des bonus pouvant atteindre 200 millions d'euros, si les clubs jouent enfin le jeu avec DAZN afin de proposer un vrai contenu de qualité à ses abonnés.

DAZN et la Ligue 1, quatre nouvelles offres pour éviter le désastre https://t.co/dx4mgKVf5j — Foot01.com (@Foot01_com) April 14, 2025

Pour cela, Beinsports devrait accepter de rétrocéder le match du samedi 17 heures, acheté depuis un an et qui là encore donne lieu à un souci. En effet, une part des 100 millions d'euros que la chaîne sportive franco-qatarie doit verser est liée à la promotion du Qatar, et cela coince avec plusieurs clubs. Loïc Briley et Arthur Perrot, les deux spécialistes du dossier des droits TV pour RMC, affirmant que du côté de Beinsports on n'est pas opposé à une telle solution. « Par principe, les dirigeants de la chaîne qatarie ne sont fermés à rien mais ils ont la réputation d’honorer leur engagement et de respecter les contrats signés », précisent nos confrères.

Ce mardi, Vincent Labrune va donc réunir le collège des clubs de Ligue 1, puis un conseil d'administration de la LFP se réunira afin de prendre des décisions qui risquent encore une fois de changer le paysage audiovisuel de la L1.