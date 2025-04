PSG ‍: Barcola divorce, Paris est rassuré

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG veut faire signer une prolongation de contrat à Bradley Barcola, mais pour l'instant cela traîne. Cependant, cela n'est probablement pas lié uniquement aux doutes de l'ancien Lyonnais.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028, Bradley Barcola n'a pour l'instant pas donné suite aux propositions émises par Luis Campos pour qu'il étende déjà son engagement avec les champions de France. Une attitude que certains ont interprétée par un éventuel mouvement humeur du jeune attaquant international tricolore du PSG. La signature de Khvicha Kvaratskhelia au dernier mercato d'hiver a rebattu les cartes et l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais n'est pas plus emballé que cela à l'idée de devoir jouer sur le flanc droit de l'attaque parisienne. De même, son salaire ne serait plus au goût du joueur de 22 ans, tout comme les rumeurs qui envoient Akliouche de Monaco à Paris. Alors forcément, sa décision de ne pas encore prolonger fait causer. Sauf que l'on ne savait pas tout.

Barcola va changer d'agent

Bradley Barcola avait en effet décidé de rejoindre, alors qu'il était encore à l'OL, l'écurie de Jorge Mendes, le tout-puissant agent portugais, qui a très longtemps géré la carrière de Cristiano Ronaldo jusqu'à son départ en Arabie Saoudite. Mais les choses vont changer révèle Djameel, insider du PSG aux informations toujours confirmées. « Bradley Barcola sera prochainement représenté par Moussa Sissoko. Le joueur compte aller à l’issue de son mandat avec Jorge Mendes, puis l’agent français prendra ensuite la représentation de l’attaquant tricolore », précise l'insider. Autrement dit, Bradley Barcola n'a aucun intérêt à signer tout de suite une prolongation de contrat avec le club de la capitale s'il veut faire le bonheur de son futur agent.

Le PSG patiente dans ce dossier

Moussa Sissoko est, lui aussi, un agent très puissant, et surtout, il travaille très bien avec le Paris Saint-Germain, puisqu'il est l'agent d'Ousmane Dembélé, mais également de Désiré Doué, dont il était devenu le représentant à Rennes avant qu'il ne choisisse de signer au PSG. Moussa Sissoko est également l'agent de Rayan Cherki, même si cela n'indique en rien que ce dernier rejoindra Paris l'été prochain. Pour en revenir à Bradley Barcola, une fois son départ de l'écurie Mendes officiel, alors les discussions avec les dirigeants parisiens devaient être plus fluides et probablement rapidement se concrétiser.