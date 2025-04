Ligue Europa et Ligue 1, l'OL vise le grand chelem

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL finit très fort sa saison et pourrait bien vivre de très grands moments dans les prochaines semaines. Le rêve du club est d'accrocher une place en Ligue des champions mais également de remporter la Ligue Europa.

L'OL a récupéré la 4e place de Ligue 1 ce dimanche soir suite à son succès à Auxerre. Une très belle satisfaction pour les Gones, qui finissent très fort leur saison. En plus de jouer plus que jamais une qualification pour la prochaine Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais est toujours en course en Ligue Europa. Jeudi soir à Old Trafford face à Manchester United, les Rhodaniens ont même une belle chance de filer en demi-finales. Pour certains fans et observateurs de l'OL, il ne faut d'ailleurs pas se priver et jouer à fond les deux compétitions. Ce n'est pas Loïc Rémy qui dira le contraire, lui qui pense les Lyonnais capables de remplir tous leurs objectifs.

L'OL doit jouer le coup à fond

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Lors d'une interview accordée à Radio SCOOP, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet : « Je pense que oui. Le club a en tout cas l'effectif pour. Je me méfie souvent du turn-over. C'est important de durer dans une saison. Pour l'instant, je trouve que Paulo Fonseca le gère plutôt bien. Il parvient à utiliser tous ses joueurs avec tous leurs potentiels. Il va falloir être fort jusqu'à la fin de la saison contre Angers (18/05) et ne pas gaspiller les points. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas ». Les Gones sont rentrés ce lundi dans une semaine bien particulière. Après avoir joué United en Ligue Europa, les Gones seront en déplacement sur la pelouse de Saint-Etienne en Ligue 1. Attention au piège pour l'Olympique Lyonnais face à un adversaire ennemi et qui souhaite plus que jamais prendre des points dans sa mission maintien.