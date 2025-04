L'OM privé de 30ME à cause d'une énorme erreur

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’une première partie de championnat phénoménale, Luis Henrique a tapé dans l’oeil de nombreux cadors européens. Mais sa fin de saison catastrophique pourrait tout gâcher, pour lui et pour l’OM.

En début de saison, Roberto De Zerbi a effectué un choix fort en installant rapidement Luis Henrique comme un titulaire indiscutable de son équipe. D’abord en tant qu’ailier gauche puis en tant que piston droit, le Brésilien a brillé au point de totaliser 7 buts et 6 passes décisives en Ligue 1. A l’aise techniquement, rapide et généreux dans les efforts, Luis Henrique a conquis tout le monde à l’OM… et au-delà. Le joueur a tapé dans l’oeil de l’Inter Milan, du Bayern Munich mais aussi de Newcastle et de Nottingham Forest. L’Olympique de Marseille réclame 30 millions d’euros pour l’ancien joueur de Botafogo, mais tout pourrait s’écrouler dans le sprint final du championnat selon L’Equipe.

Le melon de Luis Henrique dégoûte l’OM https://t.co/LAIFDgUju8 — Foot01.com (@Foot01_com) April 13, 2025

Le quotidien national souligne dans son édition du jour qu’au sein même du vestiaire olympien, on tente de faire réagir Luis Henrique, catastrophique durant cette seconde partie de saison. Plusieurs cadres du groupe ont tenté de faire réagir l’attaquant brésilien… en vain. La preuve, ce samedi à Monaco, le piston droit de l'OM a encore été cataclysmique. D'abord en ratant un but tout fait, puis en couvrant Embolo sur le but du break inscrit par l'ASM en seconde période. « Il lui reste cinq matchs en Ligue 1 pour ne pas gâcher sa progression » indique L’Equipe, qui ajoute que rien n’est encore acquis pour Luis Henrique.

Le Bayern Munich hésite à passer à l'action

Car si plusieurs clubs s’intéressent à lui, les cadors européens n’apprécieront sans doute pas de voir l’irrégularité du joueur. Le Bayern Munich, par exemple, est bel et bien intéressé mais de source allemande, cet intérêt ne s’est pas concrétisé par une offre et rien ne dit que le probable futur champion d’Allemagne passera à l’offensive d'autant que les dirigeants bavarois suivent plusieurs joueurs à ce poste. L’OM pourrait donc passer à côté d’un énorme transfert estimé à 30 millions d’euros, si jamais les courtisans de Luis Henrique se défilaient un à un. Au joueur de se remettre la tête à l’endroit dans cette dernière ligne droite de la saison s’il ne veut pas gâcher toutes ses chances de rejoindre un top club européen lors du prochain mercato.