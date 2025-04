OM ‍: De Zerbi a trouvé la taupe, il va la détruire

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM ne va pas bien en cette fin de saison et pourrait finir par tout perdre en Ligue 1. Roberto De Zerbi va devoir rapidement remettre de l'ordre au sein de son vestiaire pour changer la dynamique actuelle.

L'Olympique de Marseille n'a pas fait le poids face à l'AS Monaco ce week-end. Une défaite 3 buts à 0 lourde à encaisser pour le groupe phocéen, qui voit sa place dans le top 4 de la Ligue 1 menacée. Il reste encore quelques matchs pour terminer le travail, mais en l'état actuel des choses, les motifs d'inquiétude sont nombreux pour les Marseillais. Surtout qu'une taupe sévirait au sein de l'OM. Une taupe qui divulguerait des informations importantes avant les matchs du club phocéen et qui perturbe la vie de l'effectif phocéen et de son staff. De quoi logiquement agacer le groupe, mais aussi Roberto De Zerbi, qui voulaient plus que jamais identifier le fauteur de troubles et faire enfin cesser la mauvaise ambiance engendrée par les fuites qui se multiplient ces derniers temps.

L'OM va enfin pouvoir avancer dans le droit chemin ?

Selon les informations de RMC, c'est chose faite puisque la taupe a en effet été identifiée ces dernières heures. De quoi apaiser tensions dans le groupe de l'Olympique de Marseille ? On le saura rapidement. Car en plus de la taupe, il faudra également régler les problèmes d'investissement concernant certains joueurs. La prochaine rencontre de Ligue 1 face à Montpellier, lanterne rouge, le week-end prochain est très attendue par les fans du Stade Vélodrome. A la fois pour glaner trois points précieux au classement du championnat, mais également faire passer des messages au vestiaire marseillais.

Roberto De Zerbi pourrait de son côté faire des choix forts pour terminer une saison qui finit bien mal. Attention à ne pas tout gâcher. Pour rappel, une qualification pour la prochaine Ligue des champions est des plus importantes pour la situation financière de l'Olympique de Marseille.