L'OM en Ligue 2, ce joueur a évité un drame

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté pour seulement 4 millions d’euros l’été dernier, Geronimo Rulli sauve l’Olympique de Marseille d’une saison qui aurait pu frôler la catastrophe sans ses nombreux exploits dans les buts olympiens.

Troisième de Ligue 1 à l’issue de la 29e journée, l’Olympique de Marseille a perdu gros en s’inclinant lourdement à Monaco (3-0). L’addition aurait d’ailleurs être plus salée en Principauté si Geronimo Rulli n’avait pas fait de nombreux arrêts. Globalement, le gardien argentin est sans doute le meilleur joueur de l’OM depuis le début de la saison. Régulier, il a notamment réalisé une première partie de saison stratosphérique, permettant de masquer les failles défensives de son équipe. Sur les ondes de RMC, Rolland Courbis a rendu hommage au champion du monde argentin.

L'horizontale de Gerónimo Rulli 🧤🇦🇷 pic.twitter.com/sTH7tfTM32 — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) February 20, 2025

Et pour le consultant, il est clair que l’OM n’aurait sans doute pas été à la lutte pour la qualification en Ligue des Champions sans un gardien de ce niveau. Pire, les hommes de Roberto De Zerbi seraient peut-être en train de lutter pour le maintien sans les exploits colossaux de l’ancien gardien de Villarreal et de l’Ajax Amsterdam. « Cette saison, neuf défaites, ça fait peur. Et quand ton meilleur joueur est ton gardien de but… Pour moi l’OM sans Rulli serait 12e ou 13e » a estimé le consultant, avant de conclure.

Rulli sauve la saison de l'OM à lui seul

« Les progrès que l’on doit faire au niveau individuel et au niveau collectif tout au long de la saison, je ne les vois pas. La question qu’il faudra poser à De Zerbi à la fin de la saison, c’est, est-ce que vous pensez qu’on aurait pu faire mieux ? Si on fait le point sur la saison de l’OM à cinq journées de la fin, où la Coupe de France était leur Ligue des champions et ils se sont faits éliminer avec beaucoup de regrets contre Lille sans Rulli, le meilleur joueur olympien… » regrette le consultant, pour qui Geronimo Rulli mérite une statue à Marseille, tant il est en train de sauver la saison du club phocéen. Au moment de faire le bilan de la saison et de choisir qui devra partir ou rester, il est évident que Pablo Longoria et Medhi Benatia passeront rapidement sur le cas de Rulli, déjà désigné pour faire partie des tauliers de l’équipe la saison prochaine.