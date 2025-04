L'OL privé de Ligue des champions, Grégory Schneider allume

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais s'est installé à la quatrième place du classement de Ligue 1 après sa victoire à Auxerre. Grégory Schneider n'est pas convaincu que l'OL se qualifiera pour la Ligue des champions.

L'OL n'est désormais plus qu'à un point de l'OM et donc du podium de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Avant de se déplacer dimanche prochain à Saint-Etienne, pour un derby qui sera forcément un match à part dans la fin de saison des deux clubs, le club de John Textor semble dans une forme resplendissante. Malgré le faux-pas à Strasbourg, Paulo Fonseca a trouvé les bons réglages, et son équipe s'éclate sur les terrains de Ligue 1 et d'Europa League. Cependant, pour Grégory Schneider, journaliste de Libération, dans la course au podium, l'Olympique Lyonnais n'est pas favori. Lors de L'Equipe du Soir, il a expliqué pourquoi, selon lui, l'OL n'aura pas son ticket direct pour la Ligue des champions en fin de saison.

L'OL a du talent mais....

Le journaliste de Libé a expliqué ce qui peut l'inquiéter dans cette fin de saison qui attend l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. « Il y a quand même beaucoup de monde qui veut ce podium, il y a Lille, il y a Strasbourg, il y a Marseille, il y a Monaco qui est tout de même une équipe haut de gamme et il y a même Nice. Alors oui à l’OL, il y a du talent individuel, mais il ne semble pas qu’ils aient le niveau d’intensité qu’ont certains de leurs adversaires. Je trouve que Strasbourg joue plus fort, Monaco et Lille aussi, Nice par phase arrive à jouer plus fort même s'ils sont dans un trou depuis plusieurs semaines. Je trouve que l’OL n’est pas tout à faire à la hauteur. Il leur manque quelque chose à ce niveau-là (...) Le match à Strasbourg m'a interpellé, ils se sont fait démonter car ça allait trop vite. J'ai l'impression que ça joue moins fort quand même, même s'il y a du talent c'est certain », explique Grégory Schneider.