OM ‍: Greenwood seul contre tous, la vérité éclate

Par Corentin Facy

Décevant et irrégulier depuis plusieurs mois, Mason Greenwood s’est mis à dos une bonne partie du vestiaire de l’OM. Une information démentie en ce début de semaine alors que la bateau tangue à Marseille.

Auteur d’un but splendide et décisif contre Toulouse il y a une semaine, Mason Greenwood est retombé dans ses travers ce samedi sur la pelouse de Monaco. Concerné en première mi-temps, l’ancien attaquant de Manchester United a disparu de la circulation, dès lors que la tâche s’est compliquée en seconde période. Après le fiasco de l’OM en Principauté (3-0), on apprenait que plusieurs cadres de l’effectif dont Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot n’en pouvaient plus de jouer avec Mason Greenwood, au point de demander sa mise à l’écart à Medhi Benatia, ce que le directeur sportif olympien a refusé.

Des informations inquiétantes à cinq journées de la fin, alors que l’avance marseillaise a fondu dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Mais d’après les derniers échos de La Minute OM, il n’y a aucun cas Mason Greenwood au sein du vestiaire olympien, bien au contraire. « Les joueurs sont tous soudés, sans exception. Il y a même une très bonne ambiance au sein du groupe. Mason Greenwood maintient une bonne relation avec Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot. » explique le compte insider sur X, avant de poursuivre.

Greenwood isolé à l'OM, le démenti

« L’ensemble du groupe est focalisé sur un seul objectif : la qualification en Ligue des Champions » peut-on lire. Des informations qui tranchent tout de même avec l’attitude des joueurs sur le terrain, tant les Olympiens donnent le sentiment d’avoir abandonnés depuis plusieurs semaines alors qu’ils sont toujours, pour l’instant, dans le top 4 des équipes qualifiées en Ligue des Champions. La réaction face à Montpellier samedi soir au Vélodrome sera attendue avec la nécessité absolue de gagner face à la lanterne rouge du championnat pour reprendre de l’air, et peut-être la seconde place puisque dans le même temps, Monaco affrontera Strasbourg dans un véritable choc de la 30e journée.