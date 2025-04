« ‍Cherki va finir par choisir l’Algérie ‍», Pierre Ménès a peur

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Alignant des performances de très haut niveau avec l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n'a toujours pas été sélectionné par Didier Deschamps en équipe de France. Pour Pierre Ménès, le joueur de l'OL pourrait rejoindre l'Algérie.

C'est une question récurrente et elle commence à agacer très fort les supporters lyonnais, pourquoi Rayan Cherki ne compte pas une seule sélection chez les Bleus à ce jour ? Seul Didier Deschamps a la réponse, mais ils sont de plus en plus nombreux ceux qui sont convaincus que le jeune joueur de l'OL va rejoindre l'équipe d'Algérie, dont il peut réglementairement porter le maillot. Alors que les Fennecs lui tendent les bras depuis longtemps, Rayan Cherki s'est toujours éloigné de ce dossier, rejoignant sans sourciller les espoirs tricolores avec qui il a été vice-champion olympique lors des derniers JO de Paris en 2024. Mais pour Pierre Ménès, il y a forcément un moment où Cherki va devoir faire un choix et cela pourrait le pousser vers l'Algérie, à un an du Mondial.

Forcément déçu de ne pas avoir pu ramener l’or mais à jamais reconnaissant d’avoir eu la chance de vivre cette aventure unique avec vous💙🤍❤️

MERCI♾️@olympics @paris2024 pic.twitter.com/JWLgzpF5mE — Rayan Cherki (@rayan_cherki) August 11, 2024

Sur sa chaîne Youtube, l'ancien homme fort du Canal Football Club estime que Rayan Cherki pourrait ne pas avoir d'autre choix que de dire oui aux Verts si l'équipe de France l'oublie encore. « Moi, je me mets à la place de de Rayan Cherki, ça fait quand même plusieurs fois que le train de l'équipe de France passe devant lui. Aujourd'hui, le fait qu'il soit appelé en sélection me semblerait très honnêtement évident parce que c'est un talent inné. C’est quelqu'un d'incroyablement doué et qui a une qualité de passe qu'on ne voit pas chez les autres joueurs. Je pense qu'il a une qualité de passe supérieure à Olise ou à Doué, qui ont d'autres qualités que que Cherki n'a peut-être pas (...) Plutôt que d'aller sélectionner des joueurs qui ne servent à rien, comme Guendouzi voir Zaire-Emery, je pense que Cherki pourrait très bien intégrer la sélection », fait remarquer Pierre Ménès, avant d'agiter la menace algérienne.

« A force de ne pas l'appeler, Rayan Cherki va finir par choisir l'Algérie et c'est tout à fait normal. Après, je dis ça, mais je ne suis pas dans sa tête, peut-être que lui dans sa tête son choix est fait et qu'il préfère jouer pour l'Algérie parce que c'est son pays d'origine, voilà, c'est quelque chose qui se respecte complètement », prévient l'ancien consultant de Canal+, qui craint que l'équipe de France laisse filer un tel talent au profit des Fennecs. Des propos qui vont dans le même sens que Bertrand Latour, qui sur le plateau du CFC a fait part de son désir de voir Cherki rejoindre les Bleus version Didier Deschamps.