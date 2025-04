L'OL est fixé, Mikautadze dit oui à la Premier League

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OL a pris le meilleur sur l'AJ Auxerre. Georges Mikautadze a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets.

L'OL a fait une excellente affaire ce dimanche soir en Ligue 1 en gagnant sur la pelouse d'Auxerre. Les Gones sont désormais 4es du championnat et peuvent plus que jamais aspirer à une qualification en Ligue des champions à l'issue de la saison. Pour cela, l'OL devra continuer sur sa lancée et compter sur ses individualités. Georges Mikautadze en fait partie, lui qui a encore marqué face aux Bourguignons. L'été prochain, le Géorgien fera l'objet de pas mal d'offres d'écuries européennes. Surtout que ces dernières savent que les Rhodaniens devront encore vendre en urgence.

Mikautadze en Premier League, le joueur est chaud

Selon les informations d'Ekrem Konur, la Premier League est très intéressée par la possibilité de récupérer Georges Mikautadze. Trois clubs sont sur les rangs, à savoir West Ham, Crystal Palace et Wolverhampton. Des équipes qui ne laissent pas l'ancien du FC Metz indifférent puisque Mikautadze est ouvert à un départ de l'autre côté de la Manche. L'OL pourrait y trouver son compte, alors que l'attaquant géorgien est estimé à quelque 20 millions d'euros. A noter que le prix pourrait encore grimper si Mikautadze continuait de planter autant en cette fin de saison. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, le Lyonnais aura de belles échéances à venir, avec une fin de saison excitante en Ligue 1 mais aussi une belle possibilité de rallier les demi-finales de la Ligue Europa. Pour cela, il faudra se défaire de Manchester United jeudi soir à Old Trafford. Au match aller, les deux formations s'étaient séparées sur le score de 2 buts partout. De quoi promettre pas mal de suspense quant à l'équipe qui se qualifiera.