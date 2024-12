OM ‍: Marseille s'est enflammé, Rabiot est un flop avoue Dugarry

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM avait fait une superbe opération il y a quelques semaines en réussissant à convaincre Adrien Rabiot de signer, libre de tout contrat. Mais l'international français peine à faire l'unanimité auprès des observateurs du club phocéen.

A Marseille, le calme est revenu après quelques jours compliqués. Roberto De Zerbi veut pouvoir surfer sur cette bonne vague pour enchainer et prendre le maximum de points avant la fin de l'année civile. Pour cela, il devra pouvoir compter sur ses meilleurs éléments. Et Adrien Rabiot en fait incontestablement partie. L'ancien milieu de terrain du PSG a une énorme volonté de bien faire et compte bien apporter toute son expérience à l'OM lorsque les choses seront plus compliquées. Mais il faudra encore sans doute du temps avant que Rabiot soit à 100% de ses capacités. En tout cas, pour Christophe Dugarry, le vice-champion du monde affiche un niveau de jeu franchement insuffisant au vu des attentes le concernant.

Rabiot rhabillé pour l'hiver

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas été tendre avec Adrien Rabiot, même s'il espère que la tendance s'inversera : « S'il y a eu un trop gros emballement à l'OM avec Rabiot ? Oui, bien sûr. C'est une habitude à Marseille. ça s'est enflammé un petit peu, mais c'est aussi ça le plaisir. Quand t'arrives à faire ça un peu au dernier moment avec un joueur de ce calibre, forcément, t'as envie d'y croire, et le contraire aurait été surprenant. Après, pour l'instant, ce n'est pas faire offense à Rabiot que de dire que ce qu'il propose soit largement insuffisant. (...) En l'absence de Merlin, il est couplé à Garcia qui ne lui convient pas. Je pense que le duo ne fonctionne pas, et je sens Rabiot un peu inhibé. Il n'a pas fait de préparation, pour l'instant, il a du mal à prendre confiance. Je trouve qu'il manque de personnalité, il est timide. Avec Garcia, ils se ressemblent trop, ils sont trop lents ». Ce dimanche soir à Saint-Etienne, l'OM aura une belle occasion de se rapprocher un peu plus de la place de leader occupée par le PSG. En cas de succès, les Phocéens reviendraient à 5 points des Franciliens, accrochés par Auxerre vendredi soir.